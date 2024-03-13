麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩解釋婚宴讓會員「競投」出席原因　十優港姐：有興趣記得參加！

▲ 麥明詩解釋讓會員「競投」出席婚宴的原因。

十優港姐冠軍麥明詩（Louisa）與盛勁為「勁甜麥」婚宴將分3日分別於圍村、吉列島遊艇會、五星酒店舉行，預計3場酒席最少也要7位數字才可埋單。

當中，在圍村舉行的婚宴將與眾同樂，麥明詩為創辦人之一的Project Melo Limited在昨日（3月12日）於社交平台公布讓成員可以用Bid（競投）方式參加麥明詩與盛勁為圍村婚宴，當中寫道：

又有一個精彩的活動啦！！🤩我們的共同創辦人Louisa邀請成員們體驗傳統盆菜並參與她的婚禮慶祝活動。🏡盆菜是傳統的圍村佳餚，通常在婚禮、祭拜祖先、或是節慶時都享用，充分代表了傳統的圍村文化。除此之外，當天還會有村民帶領我們體驗他們的日常生活！😍 讓我們一同體驗傳統的圍村文化並慶祝共同創辦人Louisa 的大喜之日！💌💕

▲ 麥明詩與盛勁在圍村婚宴公開讓Project Melo成員「競投」出席機會。

麥明詩親自解釋

不過此舉令不少網民奇怪，為何參加婚禮要「競投」？是否麥明詩想用婚禮賺錢？原來只是誤會，當中不涉金錢。她在今日（3月13日）於個人IG以story方式解釋，首先介紹Project Melo指：

Project Melo係我同幾個朋友co-found，希望透過呢個平台可以支援年輕人得到更多exposure，而且鼓勵大家為香港做多啲嘢

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講婚宴舉行「競投」原因

然後，麥明詩講解「競投」究竟是甚麼一件事，稱：

所謂競投，係成員透過做義工嘅時數「賺取」token，再用token換一啲佢地（哋）想參加嘅活動，啲活動就唔收取費用

接著，麥明詩再講為何用自己婚宴作為會員活動，表示：

有幸我會搞盆菜宴，咁啱有會員話未去過，有興趣見識下（其實我都未去過）所以就決定安排一圍俾有興趣參加嘅成員來體驗 By the way,如果你係年輕人又對我哋嘅活動有興趣，記得參加！活動有好多不同類型的！

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