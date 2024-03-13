【721事件】控方指林卓廷挑起雙方敵意置市民安危不顧　林卓廷：指鹿為馬

▲ 林卓廷。(資料圖片)

立法會前議員林卓廷與6名男子，涉於2019年7月21日參與元朗站襲擊事件被控暴動，案件今（13日）於區域法院續審。林卓廷續出庭自辯，控方盤問時指林根本無意平息事件，其行為為求挑撥雙方人士敵意，破壞社會安寧，完全置在場市民安危不顧。林稱該說法是指鹿為馬，絕不同意。

7名被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲）均否認1項暴動罪，控罪指，他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

控方盤問時指出，林在元朗站沒有嘗試與白衣人商討或和談。林否認說法，稱自己在白衣人動手前已叫對方不要動手。

控方則質疑，林叫人勿動手是否稱得上和談。林稱，要對方不動手才能談，對方一動手情況便會惡化。控方指，林從來沒有說「有事慢慢傾」、「大家冷靜啲」等說話。林同意，但指白衣人當時粗口橫飛，亦看似隨時會動手打人，林反問「講呢啲說話會唔會好天真呢？」。林又指，他未有機會緩和氣氛 時，白衣人已開始打人。

控方再指出，林到場並號召其他人留在付費區，人群集結發生激烈衝突，林否認說法。

控方續指林自恃是議員，認為白衣人或不敢襲擊自己，故偕閘內其他人放肆挑釁白衣人。林稱完全不同意說法。林又否認沒有用更平和的方式與白衣人商討，以容許市民更安全地離開。

控方更指出，林根本無意平息事件，行為為求挑撥雙方人士敵意，破壞社會安寧，完全置在場市民安危不顧。林聞言「哇」一聲，稱「呢個係指鹿為馬，我絕不能同意」。

聆訊明（14日）續。

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記者：陳曉欣