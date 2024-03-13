  • 20°C
香港時間 : 2024313日 (週三) 18:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【721事件】控方指林卓廷挑起雙方敵意置市民安危不顧　林卓廷：指鹿為馬

社會 18:24 2024/03/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

林卓廷。(資料圖片)

立法會前議員林卓廷與6名男子，涉於2019年7月21日參與元朗站襲擊事件被控暴動，案件今（13日）於區域法院續審。林卓廷續出庭自辯，控方盤問時指林根本無意平息事件，其行為為求挑撥雙方人士敵意，破壞社會安寧，完全置在場市民安危不顧。林稱該說法是指鹿為馬，絕不同意。

7名被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲）均否認1項暴動罪，控罪指，他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

控方盤問時指出，林在元朗站沒有嘗試與白衣人商討或和談。林否認說法，稱自己在白衣人動手前已叫對方不要動手。

控方則質疑，林叫人勿動手是否稱得上和談。林稱，要對方不動手才能談，對方一動手情況便會惡化。控方指，林從來沒有說「有事慢慢傾」、「大家冷靜啲」等說話。林同意，但指白衣人當時粗口橫飛，亦看似隨時會動手打人，林反問「講呢啲說話會唔會好天真呢？」。林又指，他未有機會緩和氣氛 時，白衣人已開始打人。

控方再指出，林到場並號召其他人留在付費區，人群集結發生激烈衝突，林否認說法。

控方續指林自恃是議員，認為白衣人或不敢襲擊自己，故偕閘內其他人放肆挑釁白衣人。林稱完全不同意說法。林又否認沒有用更平和的方式與白衣人商討，以容許市民更安全地離開。

控方更指出，林根本無意平息事件，行為為求挑撥雙方人士敵意，破壞社會安寧，完全置在場市民安危不顧。林聞言「哇」一聲，稱「呢個係指鹿為馬，我絕不能同意」。

聆訊明（14日）續。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣

社會矛盾 罪案 請願示威 遊行集會 港鐵 立法會 港鐵 元朗 林卓廷

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載