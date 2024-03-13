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【內地課程】天水圍耀華學校冀如期2026年開校　研增辦高中國際班「兩條腿走路」

社會 18:27 2024/03/13

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設內地課程的「香港耀華學校」維持目標於2026/27學年開校。（校舍設計圖）

「耀中耀華教育網絡有限公司」去年初宣布獲政府分配天水圍毗鄰濕地公園一幅校地，開辦「香港耀華學校」，將成本港首間提供內地課程的「一條龍」私校。耀華學校項目總監伍德基今日（13日）表示，上述校地至今尚未動土，仍需與地政署商討有關消防及建築等問題，強調希望爭取如期於2026年9月開校。伍德基亦說，學校未來亦會爭取「兩條腿走路」，研究於高中增設國際課程，讓學生能夠選擇在本港甚至外國升學，並說希望培育學生「有『香港仔』感覺」，相信對內地家長有吸引力。

伍德基今日出席傳媒茶聚時，被問到耀華學校籌建進展，他表示正與教育局及國家教育部密切溝通，而早前公布由本地建築師嚴迅奇操刀的校舍設計圖尚未完成，目前正進行地盤動工前的研究，包括與地政署商討消防、建築、交通及衞生等問題，形容手續過程需要「頗長時間」。

建校資金方面，伍德基表示，計劃於2025/26學年底前向立法會申請建校貸款，待建築進度達到9成、10成才可申請，故校方需事先成立一筆建校基金，未有透露目標籌募金額。耀中耀華教育網絡首席機構拓展及市場官徐丹補充指，現正與有興趣支持建校的投資者洽談，當中以認同辦學理念、香港愛國愛港的人士為主，強調投資者並非完全是內地資金。翻查資料，教育局於2021年接受上述校地營辦申請時，要求為團體提供由中聯辦教育科技部發出的「支持信件」。

校方去年稱計劃於開校後逐步提升收生人數至約900人。伍德基稱，內地家長欣賞香港讀書壓力及競爭較小、靈活性大，耀華兼具學習中英雙語的國際元素，目標讓學生同時學好粵語及繁體字等，「唔係淨係識普通話，有啲『香港仔』感覺」。他透露，學校亦會爭取「兩條腿走路」，盼獲准在高中增設國際班，令課程設計「進可攻退可守」，讀內地課程的學生可選擇返內地升學，入讀國際班更可留港或出國升學。他又認為，隨著北都發展及天水圍鐵路運輸改善，令學校更有優勢。

早前有高才通家長表示目標安排子女入讀本港國際學校，被問到內地課程在港吸引力，伍德基稱，學校固然有信心，但此項目是由教育局催生，局方有責任「唱好」課程，例如提供政策配套，「唔好成日只鼓勵香港學生返大灣區，大灣區（學生）都可以落嚟」，盼做到大灣區「真正共融」。

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記者：馮琪雅

天水圍 小學 中學 內地升學 大灣區 國際學校 中聯辦 學校 運輸 鐵路

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