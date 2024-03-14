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藥物風險｜25歲女肋骨痛連看3專科病因未明　揭1習慣誘發肺栓塞險死【附肺栓塞10大高危因素】

都市病 11:55 2024/03/14

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【避孕藥/肺栓塞/呼吸困難/肋骨】近年越來越多人習慣自行購買營養補充品或成藥調理身體，但其實暗藏風險。一名台灣女生突然肋骨痛和呼吸困難，走訪多個專科做檢查仍找不到原因，後來症狀惡化到連躺下都有困難，才發現原來是肺栓塞，嚴重可致命。

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肋骨位置疼痛加劇

該名25歲台灣女生Jolin在內地社交平台「小紅書」發文，指自己因長期服用避孕藥而險死的經歷。女事主近年到美國讀書，計劃今年3月回台灣探親。在上飛機前幾天，她發現胸下左側肋骨位置在呼吸時會感到壓迫和輕微疼痛。但她當時不以為然，直到回台灣後，痛楚越來越強烈，遂到急症室求醫。

我在急診的時候已經是上氣不接下氣……急症室的護理師說「胸痛病患！胸痛病患！」，然後我的衣服就全部被打開，上了那個心電圖的檢測的東西。

連看3專科病因未明

經醫生檢查後，卻沒有發現她身體有任何異狀，估計只是純粹胸腹不適、呼吸不順，有可能是肌肉拉傷或是筋膜炎所致。但女事主表示，擔心病情不是這麼簡單，醫生遂安排她看新陳代謝科的門診。儘管已做多方面的檢查，她仍覺得不放心，打算自行到腸胃專科做更詳細的檢查。

就是第六感有覺得事情感覺不是那麼單純。

腸胃科醫生為女事主進行仔細的超聲波檢查後，指她腸胃方面完全沒有問題，惟當時女事主的狀態連躺下做檢查都有痛感，「當下的我躺著比坐著還不舒服的」，亦無法自行躺下或坐起來，讓醫生覺得非常奇怪。醫生順勢將超聲波往上掃到肺部，終於找到了女事主覺得不適的關鍵原因，

醫生說：「正常人的肺啊照起來是不會有一個影子，這樣子一閃一閃的。」

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終揭患肺栓塞險死

當時醫生指這個現象「絕對不正常」，再次將她轉介到醫院心胸肺專科做檢查。這次終於檢查出女事主左肺部有肺積水現象，診斷她有肺栓塞，需即時住院注射溶栓劑。當時女事主不明白為何要住院，醫生向她解釋指肺栓塞可致命。醫生隨後亦詢問她有否長期服用藥物，指女士吃避孕藥是高風險因素可導致肺栓塞。此時她才恍然大悟，因自己一直有長期服用避孕藥調理月經的習慣。

她表示這次幸好「死裡逃生」，提醒同樣有服用藥物調理身體的女士，謹記要釐清藥物的成分和副作用。她補充，就算服藥後身體沒有即時的不適感，亦不代表這種藥物能夠安全且長期食用。

我真的很慶幸我現在是25歲，如果35歲、45歲、55歲，你們現在就不會看到我了。

肺栓塞8大症狀

中國醫藥大學附設醫院吳庭蕙醫生曾在《中亞健康網》撰文指出，當肺部血管產生栓塞，血流無法順利通過，灌流下降，就會產生氣體交換的問題。另外，隨著栓子阻塞的位置不同，影響到的區域大小不同，發生的嚴重程度也會有所不同。

最常見症狀：呼吸困難、呼吸急促

較嚴重的症狀：昏厥、低血壓、發紺（缺氧致嘴唇及其他黏膜呈現青色）

接近肋膜的小栓塞：咳嗽、咳血、胸膜痛  

肺栓塞最常見的是由下肢的靜脈栓子所致，以下綜合10大高危因素

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責任編輯：羅嘉欣

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