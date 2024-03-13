【中大醫學院】沈祖堯罕有「現身」中大記者會　 指科研成果獲新加坡同儕關注

▲ 沈祖堯5年前已有參與是項研究，今日透過網絡平台出席記者會。(王韻青攝)

中大前校長、醫學院院長沈祖堯於2020年起到新加坡南洋理工大學李光前醫學院擔任院長，不過仍然是中大醫學院內科及治療學系榮休教授。沈祖堯今日(13日)表示，自己離港前有參與這個研究，對今次中大團隊的成果感開心及自豪，指中大學者的研究成果獲全世界均認可，除了出名嚴謹的醫學期刊《細胞》中刊登，另一份權威醫學期刊《自然微生物學》亦主動提出，為是項研究撰寫特刊。

沈祖堯表示，於新加坡的研究夥伴亦有看到論文，並詢問有否進一步的題目可以繼續探討。他表示，希望香港及新加坡的學者日後亦可有研究上合作。

今次研究的理念承接自諾貝爾醫學獎得主，澳洲微生物學家巴里馬歇爾、以及澳洲病理學家羅賓沃倫，就幽門螺旋桿菌引致胃潰瘍和胃炎的重大發現。沈祖堯於記者會上亦有展示與巴里馬歇爾的合照。中大醫學院消化疾病研究所所長于君就解釋，連續做了多種細菌，始發現咽峽炎鏈球菌對胃癌的風險最大。

為何科研界歷經多年才發現除了幽門螺旋桿菌，亦另有「惡菌」有機會導致胃癌。于君表示，當與巴里馬歇爾交流時，對方指需要一整個復活節假期，才能培養出幽門螺旋桿菌，需要進一步研究存在困難。

于君續指，隨著20年前出現二代測序的出現，可以把菌種一網打盡，發現胃癌很多過往未有發現的細節，現時已不需用培養的方法，而是可以透過篩查、及不同實驗組群的比較，從以發現細菌的致病性。

▲ 沈祖堯5年前已有參與是項研究，今日透過網絡平台出席記者會。(王韻青攝)

▲ 今次的研究項目於國家實驗室進行。(王韻青攝)

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記者：陳展棋