曾經擁有︱濃厚港片情懷　姜皓文廖子妤重現《食神》經典橋段

▲ 《曾經擁有》

姜皓文（黑哥）、廖子妤（Fish）、陳靜、徐浩昌（肥腸）、周國賢領銜主演的電影《曾經擁有》，正式宣布定檔於明年1月11日上映。

故事講主角吳少金（姜皓文飾）總是出現在任何與港產片有關的場合，熟悉製作、消息靈通，但他的真實身份與目的卻成謎。電視台編輯細薑（廖子妤飾）懷疑吳少金就是專門敲詐電影公司的神秘影評人，並決定揭露他不為人知的過去，為節目博取收視。

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▲ 《曾經擁有》

曾經擁有︱啟發自真實影迷

電影借吳少金的故事，編寫一封寫給香港電影的情信，而導演徐梓耀坦承故事啟發自一名真實的影迷故事：「『電影痴漢』確實是真有其人，估計香港的電影工作者大多都留意到這個人的存在，因為無論是拍攝現場還是宣傳活動，反正跟港產片有關的地方，就總是能夠看見他的蹤影，為甚麼他消息那麼靈通呢? 對港產片狂熱的動機是甚麼呢?」

導演徐梓耀續指：「後來我把這份好奇變成了題材，但除此之外大部分内容也是虛構的，所以絕對稱不上是真人真事。順帶一提，他借出了很多珍貴道具讓我們拍攝這套電影，例如『食神嗰支旗仔』，劇情裏面提及的絕版碟，也是真有其事。」

▲ 《曾經擁有》

曾經擁有︱滿載懷舊氛圍

預告片可見吳少金對港產片的狂熱痴迷，他在細薑面前滔滔不絕地分析《賭俠》系列電影，甚至還有黑哥與Fish模仿《食神》中Karen為星爺擋刀的經典對手戲，Fish以爆牙火雞姐造型亮相，形神俱似，成為片中搶眼亮點。而預告片亦暗示吳少金一角痴迷背後，似乎隱藏著一段複雜而動人的過去。

電影海報則以滿載懷舊氛圍的場景呈現，兩張破舊的舊式電影院座椅，背後有堆積如山的港產片光碟，牆上貼滿香港電影的海報及劇照，展現了一位典型港產片迷的私人空間，這一細膩設計不僅道出了主角的癡迷，也令觀眾感受到濃厚的港片情懷。

▲ 《曾經擁有》

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