【香港故宮】明代人物畫展第二期珍品今起展出　必看唐寅仇英名作

▲ 唐寅《風木圖》。（朱永倫攝）

香港故宮文化博物館「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」專題展覽自去年12月開幕至今備受歡迎，第二期共20套全新珍品，今日（13日）起於展廳4展出，展期至6月2日。

香港故宮明代人物畫展分四期展出共80套作品，每期約3個月，展出約20套名品。其中第二期展品今起分3個單元展出。

策展人之一喬夢指，重點展品包括唐寅中年繪畫的《風木圖》，此作為國家一級文物，及唐寅詩書畫印合璧之作，純以水墨繪成，用筆精簡，一名文士倚坐於兩珠枯木之間，掩面哭泣，似悲思故人，加上木葉凋零，意境蕭瑟，哀痛之情溢於紙間，是經典孝子圖。

她續指，「風木」比喻父母亡故，未及奉養，而風木圖是明代非常常見的繪畫題材，但只有唐寅的《風木圖》流傳至今，又說唐寅在20餘歲時經歷了親人離喪和家道衰落，故深切體會風木之痛。

仇英《蘭亭圖》亦為國家一級文物，扇面結合了蘭亭雅集與王羲之觀鵝畫意，構圖繁複，筆墨精妍，設色雅麗，是仇英青綠設色畫風的體現。

值得留意的還有李翠蘭《陶靖節圖》，此作為紙本墨筆手卷，首幅為陶淵明遺像，餘幅繪「不為五斗米折腰」、「歸去來辭」、「東籬賞菊」等淵明軼事，形象生動古拙，運筆流暢自如。喬夢特別提到李翠蘭是唯一繪畫陶淵明並流傳後世的女畫家，但女畫家的作品其實亦不亞於男性。

其他重點展品包括吳彬《佛像》、朱瞻基《武侯高臥圖》等。

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記者：梁薾心