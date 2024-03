日劇女神丨酒井法子公開凍齡心得　談當年學手語秘訣：重看《星之金幣》仍感動

日本演藝界長青女神酒井法子,經典作《同一屋簷下》是一代人集體回憶,本身亦是歌手的酒井法子,相隔5年再度訪港,將於今年7月舉行《My Dear 香港演唱會 2024》,親民貼地的酒井法子,保養得宜,在專訪中亦大方公開凍齡之道。

酒井法子上周來香港宣傳演唱會,由落機一刻,已向忠實歌迷送上親切笑意,貫徹演唱會主題《My Dear》的親切感,在記者會上,她解說上次演唱會以《Miss You》為主題,今次相隔5年,又經過了疫情,很想感謝一直擁戴和支持她的人,故用上「My Dear」送給所有粉絲。

▲ 酒井最難忘一班忠實的香港歌迷,一直十分支持自己。曾耀輝攝

至於今次個唱有沒有特別環節,酒井便大賣關子,不過她也透露7月會帶同舞蹈員一同來港演演出,相信不乏跳舞環節。

想在香港飲茶

酒井法子在1998年已首次在香港開演唱會,對於來港的第一印象,她還是很記得。「當時覺得香港這個城市真的很多人,在街上看來,似乎比日本更多人。而香港的Fans都很好,那時送了很多手信和禮物給我,至今我還有保留著。」

對香港不陌生的酒井,笑言抵港後已品嚐了上海菜和潮州菜,有機會一定要再試香港街頭小食及去酒樓飲茶,雖然今次留港時間不會太長,她說在車上望到,感覺高樓大廈比以前更多,而她也會到香港不同地方取景拍攝,為演唱會限定週邊產品做準備。

▲ 《My Dear 香港演唱會 2024》將於7月13至14日在麥花臣場館舉行。

難忘苦練國語

出道已38年的酒井法子,在1986年因參加資生堂「美髮少女形象大賽」,開啟了入行門檻,當時仍在就學的她,在家人同意下,由成長地福岡去到東京發展演藝事業,並在1987年推出首支單曲《I Want to be a Boy》。

提到出道心情,酒井還記憶猶新。「那時自己還在讀高中,當時日本有很多受歡迎的個人歌手和團隊,故自己都夢想可以成為一名歌手,因此有機會推出單曲,心情十分興奮。」她透露今次演唱會有不少歌單,也會考慮再唱這首出道作品。

酒井法子在樂壇發展順利,先後推出多首單曲及專輯,包括大熱歌曲《鏡中的禮服》、《夢冒險》等,其中《碧綠色的兔子》及》創下百萬張銷量,為她帶來歌唱事業高峰,並榮獲日本唱片大賞優秀作品獎。

90年代人氣極盛的酒井法子,更曾經進軍華語樂壇,92年便在台灣推出首張國語唱片《微笑》,又曾與孫耀威合唱《有緣千里》。

說到灌錄國語歌,酒井也有不少難忘回憶。她細道:「唱國語歌對我真的是很大的挑戰,當時要經過不斷苦練,幸而剛好有位髮型師的助理也在學國語,對方亦成為我的國語老師,為我在歌詞上寫上拼音,讓我可以跟著諗熟,而歌曲得到不少華語歌迷喜愛,自己也很鼓舞。」酒井還問記者是否也很喜歡這首歌,她會考慮再在演唱會上演唱呢!

重看經典仍感動

提到酒井法子的經典演出,自然包括多齣膾炙人口的日劇,1993年《同一屋簷下》演小雪,清純氣質楚楚可憐,把亞洲地區的男生都迷倒。相隔30年,酒井也是對此劇十分難忘。她笑說;「現在每逢年底出席一些晚宴,不少人仍在跟我談論劇情,我偶然也會重看劇集,每次都會看得很感動。」

▲ 主辦單位向酒井法子送上國畫《牡丹》。

另一經典是1995年的《星之金幣》,酒井法子演的聾啞少女倉本彩,全劇以手語演出,賺人熱淚,可說把她的演藝事業推向高峰。

她憶述:「當時有位很細心的手語老師,一直為我作出指導,是一次很深刻的演出。」問到現在還記得怎樣講手語嗎?酒井微笑聳聳肩,用身體語言代表了答案。

修身律己甚嚴

走過演藝圈多年,酒井法子雖已為人母,外表上的歲月痕跡不算太多,成為媒體口中的「美魔女」,至於凍齡心得,她分享:「自己一向注重飲食和運動,會有固定的作息時間表,也喜歡會瑜伽來塑身,我對自己也是很嚴謹的,相信這便是我養生之道吧。」

▲ 酒井法子經過一整日的訪問,依然不見倦容,親切有禮。(曾耀輝攝)

記者:陳家昌