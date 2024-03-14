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日劇女神丨酒井法子公開凍齡心得　談當年學手語秘訣：重看《星之金幣》仍感動

娛樂 12:41 2024/03/14

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日本演藝界長青女神酒井法子，經典作《同一屋簷下》是一代人集體回憶，本身亦是歌手的酒井法子，相隔5年再度訪港，將於今年7月舉行《My Dear 香港演唱會 2024》，親民貼地的酒井法子，保養得宜，在專訪中亦大方公開凍齡之道。

酒井法子上周來香港宣傳演唱會，由落機一刻，已向忠實歌迷送上親切笑意，貫徹演唱會主題《My Dear》的親切感，在記者會上，她解說上次演唱會以《Miss You》為主題，今次相隔5年，又經過了疫情，很想感謝一直擁戴和支持她的人，故用上「My Dear」送給所有粉絲。

酒井最難忘一班忠實的香港歌迷，一直十分支持自己。曾耀輝攝

至於今次個唱有沒有特別環節，酒井便大賣關子，不過她也透露7月會帶同舞蹈員一同來港演演出，相信不乏跳舞環節。

想在香港飲茶

酒井法子在1998年已首次在香港開演唱會，對於來港的第一印象，她還是很記得。「當時覺得香港這個城市真的很多人，在街上看來，似乎比日本更多人。而香港的Fans都很好，那時送了很多手信和禮物給我，至今我還有保留著。」

對香港不陌生的酒井，笑言抵港後已品嚐了上海菜和潮州菜，有機會一定要再試香港街頭小食及去酒樓飲茶，雖然今次留港時間不會太長，她說在車上望到，感覺高樓大廈比以前更多，而她也會到香港不同地方取景拍攝，為演唱會限定週邊產品做準備。

《My Dear 香港演唱會 2024》將於7月13至14日在麥花臣場館舉行。

難忘苦練國語

出道已38年的酒井法子，在1986年因參加資生堂「美髮少女形象大賽」，開啟了入行門檻，當時仍在就學的她，在家人同意下，由成長地福岡去到東京發展演藝事業，並在1987年推出首支單曲《I Want to be a Boy》。

提到出道心情，酒井還記憶猶新。「那時自己還在讀高中，當時日本有很多受歡迎的個人歌手和團隊，故自己都夢想可以成為一名歌手，因此有機會推出單曲，心情十分興奮。」她透露今次演唱會有不少歌單，也會考慮再唱這首出道作品。

酒井法子在樂壇發展順利，先後推出多首單曲及專輯，包括大熱歌曲《鏡中的禮服》、《夢冒險》等，其中《碧綠色的兔子》及》創下百萬張銷量，為她帶來歌唱事業高峰，並榮獲日本唱片大賞優秀作品獎。

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90年代人氣極盛的酒井法子，更曾經進軍華語樂壇，92年便在台灣推出首張國語唱片《微笑》，又曾與孫耀威合唱《有緣千里》。

說到灌錄國語歌，酒井也有不少難忘回憶。她細道：「唱國語歌對我真的是很大的挑戰，當時要經過不斷苦練，幸而剛好有位髮型師的助理也在學國語，對方亦成為我的國語老師，為我在歌詞上寫上拼音，讓我可以跟著諗熟，而歌曲得到不少華語歌迷喜愛，自己也很鼓舞。」酒井還問記者是否也很喜歡這首歌，她會考慮再在演唱會上演唱呢！

重看經典仍感動

提到酒井法子的經典演出，自然包括多齣膾炙人口的日劇，1993年《同一屋簷下》演小雪，清純氣質楚楚可憐，把亞洲地區的男生都迷倒。相隔30年，酒井也是對此劇十分難忘。她笑說；「現在每逢年底出席一些晚宴，不少人仍在跟我談論劇情，我偶然也會重看劇集，每次都會看得很感動。」

主辦單位向酒井法子送上國畫《牡丹》。

另一經典是1995年的《星之金幣》，酒井法子演的聾啞少女倉本彩，全劇以手語演出，賺人熱淚，可說把她的演藝事業推向高峰。

她憶述：「當時有位很細心的手語老師，一直為我作出指導，是一次很深刻的演出。」問到現在還記得怎樣講手語嗎？酒井微笑聳聳肩，用身體語言代表了答案。

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修身律己甚嚴

走過演藝圈多年，酒井法子雖已為人母，外表上的歲月痕跡不算太多，成為媒體口中的「美魔女」，至於凍齡心得，她分享：「自己一向注重飲食和運動，會有固定的作息時間表，也喜歡會瑜伽來塑身，我對自己也是很嚴謹的，相信這便是我養生之道吧。」

酒井法子經過一整日的訪問，依然不見倦容，親切有禮。（曾耀輝攝）

記者:陳家昌

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