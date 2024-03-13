靚媽精明眼丨6成食鹽含金屬污染物恐致癌　盤點消委會14款安全食鹽名單

▲ 6成食鹽含金屬污染物恐致癌，盤點消委會14款安全食鹽名單。

【食鹽/消委會/消委會測試/調味料/兒童健康】小朋友健康成長與飲食習慣息息相關，食鹽作為日常煮食的必需品，家長應如何挑選？消委會曾測試39款食鹽，當中6成檢出金屬污染物，最貴的樣本鉛含量超出標準上限，有機會影響兒童的神經發育及降低智力。TOPick整合14款不含金屬污染物食鹽，供各位家長參考。

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鉛損可兒童神經發育降低智力

消委會測試市面39款食鹽，包括19款海鹽、1款湖鹽、9款岩鹽或玟瑰鹽、4款加碘鹽、1款燒鹽，以及1款煙燻鹽，結果發現有25款檢出至少一種金屬污染物，其中最貴的樣本檢出每公斤含3毫克鉛，超過香港《食物攙雜（金屬雜質含量）修訂規例》的上限、內地標準及食品法典委員會的上限。經飲食慢性接觸鉛可影響兒童的神經發育及降低智力，亦會影響成人的血壓的收縮壓。

另外，有4款食鹽檢出總砷，根據食品添加劑專家委員會資料，其中一種無機砷為三氧化二砷（俗稱砒霜），數據顯示微量無機砷可導致一系列不良影響，包括肺癌、皮膚癌、膀胱癌，以及皮膚病變。

14款不含金屬污染物食鹽

以下為14款沒有驗出含金屬污染物的食鹽，售價由2.9元至56.5元：

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長期吃高鈉食品或損骨骼生長

澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）曾表示，兒童長期吃高鈉食品，會養成偏濃及鹹的味覺，影響建立正常飲食習慣和模式。而人體長期進食高鈉食物，亦會導致高血壓、水腫，以及提高心血管疾病風險。此外，當小朋友攝取過量鈉，容易導致鈣質從尿液中流失，如果鈣質攝取量不足或大量流失，便有機會影響骨骼健康，骨質密度會成長得不好。

本港食安中心指出，鈉（鹽）與健康有密切的關係，攝取過多鈉（鹽）會增加患上高血壓的機會，亦會增加患上中風及冠心病的風險。世界衞生組織（WHO）和聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康成年人正常每日的鈉攝取量，不應多於2000毫克，而兒童的鹽攝取量應少於成人，年紀愈小的兒童，每天所需的鈉也愈少。

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責任編輯：王明芳