COLLAR智慧學園丨Sumling激到隊友扎扎跳　博學代表Gao首次被難倒

▲ 《COLLAR智慧學園》

ViuTV全新節目《COLLAR智慧學園》由人氣女團COLLAR的7位成員邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、沈貞巧（Gao）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）任主持。

眾所周知COLLAR能跳能唱又有台型，但她們甚少有機會向大家展示自己的慧根。今次COLLAR化身sharp醒學員，利用智慧和計謀跟隊友一決高下，與觀眾一同揭曉到底誰是隊伍裏的智慧之鬼和無可救藥的豬隊友。

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▲ 《COLLAR智慧學園》

Day與Sumling決戰



節目組為保收視，重金禮聘上一集被淘汰的Ivy，而Ivy在今晚（3月13 日）的《COLLAR智慧學園》將會化身特別造型隆重登場。其餘成員則分成兩隊，透過遊戲測試各自的策略、記性和知識。

第一個遊戲，由Day決戰Sumling。在此遊戲內，Sumling就將她荒謬一面發揮得「淋漓盡致」，嚇得隊友們尖叫連連。

▲ 《COLLAR智慧學園》

Marf氣勢壓到Candy



第二個遊戲「記牌大師」由 Candy決戰Marf。被譽為Collar中智慧和記憶力擔當的Candy，在此遊戲中得以發揮所長。

儘管賽前隊友認為本輪對決實力懸殊，但Marf接連在遊戲中直接挑戰對手，以氣勢壓到Candy。

第三個遊戲「快問快答」，考驗各人的知識。當被問到有朋自遠方來的下一句是甚麼，其中一名學員竟然以自創古文回應，其創意回答令眾人哄堂大笑。

而被隊友視為Collar其中一位博學代表的Gao，開局接連答錯題目，令自己的處境岌岌可危。

▲ 《COLLAR智慧學園》

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