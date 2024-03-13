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再見·枕邊人劇透丨第14集劇情預告　晴天人群恐懼症發作幸得萬森幫助

娛樂 21:34 2024/03/13

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《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第13集劇情講到萬森從偷聽器得知長勝拆解到晴天日程的內容，前往相關地點，卻發現是長勝設局……

第14集（14/3）

萬森指派晴天替曾被綁架的富家女Kandy尋找救命恩人，晴天訪問她後與長勝商量，猜測其恩人應該是社團中人。

志騫找晴天打遊戲機，再為完成親子功課而約她前往看音樂會。

音樂會結束，晴天人群恐懼症發作，幸得萬森幫助。

晴天要求長勝幫忙尋恩人，長勝找晉久協助，但仍未有頭緒。

心聲的投資者凌頌恆現身辦公室，向萬森表達意見，明言不希望晴天留在心聲。

晴天突然遭遇意外，像是有人想對她不利……

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撰文 : TOPick柴犬出動

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