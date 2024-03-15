靚媽精明眼丨攝過量類雌激素可致癌症性早熟　推介13款安全無毒雞蛋名單

▲ 攝過量類雌激素可致癌症性早熟，推介13款安全無毒雞蛋名單。（iStock圖片）

【雞蛋檢測/水中銀/安全名單/食品安全/兒童健康/雌激素】雞蛋營養價值豐富，是對小朋友健康有益的食材，不過家長選購時要留意品質。水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱「水中銀」）的小魚親測平台，曾抽檢市面16款雞蛋樣本，有13款被評為品質卓越，安全無毒，新紀元卵等3款日本蛋亦有上榜。

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13款安全無毒雞蛋名單

水中銀曾於本港各大超市選購15個雞蛋品牌，共16款雞蛋樣本作魚胚胎毒性檢測，當中包括本地及國際品牌，如CP Selection 泰國新鮮雞蛋、新紀元卵、願望之卵、羽之光卵、Food Nation Organic Eggs、M&S Food Organic (6 LargeFree Range Eggs)、德青源新鮮雞蛋等。

水中銀以專利魚胚胎生物測試技術為雞蛋樣本進行檢測，並根據檢測結果把產品安全屬性分為三類，分別是「綠魚」（品質卓越）、「黃魚」（品質合格）、「紅魚」（有待改善）。

根據結果顯示，有13款樣本顯示為綠魚，3款樣本為黃魚，並未檢出紅魚樣本。點擊睇13款不含類雌激素及有毒物的雞蛋名單：

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3款日本蛋上榜

13款安全雞蛋名單中，有3款為一向受港人歡迎的日本雞蛋，分別是「新紀元卵」、「願望之卵」、「羽之光卵」，售價由$23.9至$30。其餘上榜雞蛋分別來自中國內地、泰國、新西蘭、英國、新加坡以及澳洲。

類雌激素或致癌兒童性早熟

世界衞生組織與聯合國早已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、不孕不育、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。研究數據亦指出，孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體。

食生雞蛋增感染沙門氏菌風險

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示，許多人覺得膽固醇高應該少吃雞蛋，或只吃蛋白不吃蛋，因為蛋黃有膽固醇。其實雞蛋的蛋黃對血脂中的膽固醇影響不大，相反雞蛋含有非常豐富營養，包括所有身體必須胺基酸、維他命A、D，膽鹼等。真正影響血脂的壞膽固醇增加是含有飽和脂肪和反式脂肪的食物，例如煎炸食物等。

水中銀首席執行官杜偉樑先生總結，雞蛋的營養價值豐富，能提供許多人體所需的營養素，如維他命B12、D、E、礦物質、葉酸及奧米加3脂肪酸等。

不過要留意，人體主要靠胃蛋白酶和小腸裏的胰蛋白酶，去消化並吸收雞蛋中的蛋白質。生雞蛋中的蛋清裏有一種抗胰蛋白酶的物質，會阻礙蛋白質的消化及吸收。只有經過煮熟的蛋白質才便於人體吸收。而且進食生雞蛋或會增加感染沙門氏菌疾病的風險，感染情況尤以嬰兒、老人及免疫系統受損人士較嚴重。因此，大眾應避免進食未經烹煮的雞蛋。

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責任編輯：王明芳