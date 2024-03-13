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【幼稚園寒冬】耀中幼教學院擬明年首推PGDE課程　畢業可獲SEN幼兒工作者牌照應對疫後挑戰

社會 20:42 2024/03/13

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耀中幼教學院校長袁海球（左3）及學務長鄭婉薇（右1）等人分享學院最新發展。（馮琪雅攝）

本港學生人口下跌，專辦幼兒教育課程的自資耀中幼教學院校長袁海球表示，在龐大招生壓力下更要提升課程質素，並公布學院擬於明年9月推出兩個新課程，包括推出該校首個幼教學位教師教育深造文憑課程，學生畢業後可直接取得「特殊幼兒工作者執照」。校方稱課程能裝備幼師在疫情後加強支援特殊教育需要（SEN）學童，預計每年可提供約20個學額。

學院今（13日）舉辦傳媒茶聚，袁海球表示，該校開辦的幼兒教育學士學位課程，在2023至28學年期間，將維持每年提供80個一年級新生學額，坦言面對學生人口減少，競爭相對增加，形容學院招生壓力「相當之大」，故學院要致力提升課程質素。

學院公布正籌備於2025年9月開辦2個新課程，分別是學位教師教育深造文憑（幼兒教育）課程，以及教育碩士學位課程。其中前者針對照顧SEN學童，校方形容是全港唯一讓畢業生可直接取得社署頒發的「特殊幼兒工作者執照」課程。

耀中幼教學院學務長鄭婉薇稱，新冠疫情後幼教行業遇到許多問題及挑戰，其中包括學童情緒及行為問題等，部分學童更被教師誤認為有SEN，經診斷後才發現誤判，故持有上述針對SEN的牌照，有助教師提早為學童提供適切學習支援，相比坊間其他較傳統的幼教學位教師文憑課程（PGDE），鄭婉薇指新課程見習時數要求較多，長達16周，另須進行涉及單獨教學的8周實習期，課程已獲教育局「開綠燈」，初步預計每年設20個學額，仍有待當局審批。

至於教育學碩士課程目標吸引應屆學士學位畢業生，以及希望提升資格的在職專業人士，將提供中、英文雙語教學，以滿足不同學員需求，鄭婉薇料屆時每年可招收逾100人。

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記者：馮琪雅

幼兒教育 SEN 兒童健康 疫情 壓力 特殊教育 碩士 學士 幼稚園 實習

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