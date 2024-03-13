  • 19°C
香港時間 : 2024313日 (週三) 23:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【茶果嶺公園】陳家珮籲減非必要告示標語　放寬活動限制

政治 21:54 2024/03/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

茶果嶺海濱公園。（政府新聞處圖片）

去年啟用的茶果嶺海濱公園以其新奇、好玩的兒童遊樂設施，成為親子好去處。本身是兩孩之母的新民黨立法會議員陳家珮大讚，茶果嶺公園的設計新穎，但她發現公園貼了很多告示標語，與公園設計格格不入，如本已寫有「收起滑板，享受公園」，但康文署再在旁邊加上「請勿玩滑板」標語，冀康文署改變守舊思維，「不要樣樣都No小朋友」，要給予空間小朋友，自由發揮。

點擊圖片放大
+4
+3

陳家珮指，本來很美麗的公園，「這裏一張告示，那裏一張告示」，不美觀之餘沒有必要性，小朋友也看不明白，若要做告示，希望可以花些心思，做一些得意，讓小朋友看得明的設計，融入公園。

現時康文署管理的公園，一般會出於安全考慮，不准使用者進行球類活動、玩滑板或踩單車，陳家珮認為，此舉太過擔心安全問題，「應該讓小朋友自行摸索，過分保護，不讓孩子有機會跌倒，日後他反而不懂保護自己，跌倒後也不懂自己起身。」

她認為，香港的生活空間已經狹窄，不要說小朋友，大人去到休憩用地，希望可以做不同類型活動。她指，政府主張城市運動，一方面鼓勵運動，另一方面公園什麼都不能做，希望與時俱進，適度放寬有關限制。她稍後打算就「建立兒童友善城市」提出議員議案。

康文署按實際需要適時檢視公園內告示的內容、數量

康文署回覆TOPick指，茶果嶺海濱公園受《公眾衞生及市政條例》及其相關附屬法例《遊樂場地規例》所規管。署方在管理公園時，須考慮到市民在場地進行各種休閒活動時，不會對其他場地使用者構成滋擾、影響場地運作或破壞場地設施。

署方續指，由於茶果嶺海濱公園深受市民歡迎，使用者眾多，特別是長者和兒童，為確保在公園內進行的活動安全有序，避免對其他使用者造成滋擾，職員在公園適當位置張貼告示，以提醒市民避免進行滑板等活動。署方會按實際需要適時檢視公園內告示的內容、數量和位置，並不時作出調整。此外，康文署已為單車、滑板活動等提供指定場地，予有需要人士安全地進行活動。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【財爺網誌】陳茂波：內地5%經濟增長目標定可實現　支撐港經濟穩步發展
16:26 2024/03/10
【財爺網誌】陳茂波：內地5%經濟增長目標定可實現　支撐港經濟穩步發展
【自由行】公安部副部長︰視乎香港接納程度及市民赴港意願決定開放多少城市
19:28 2024/03/11
【自由行】公安部副部長︰視乎香港接納程度及市民赴港意願決定開放多少城市
【吸引旅客】劉震：今年首兩月日均13萬人訪港　會因應季節、節慶推主題式旅遊
今日 14:12
【吸引旅客】劉震：今年首兩月日均13萬人訪港　會因應季節、節慶推主題式旅遊

你可能感興趣

【財爺網誌】陳茂波：內地5%經濟增長目標定可實現　支撐港經濟穩步發展
16:26 2024/03/10
【財爺網誌】陳茂波：內地5%經濟增長目標定可實現　支撐港經濟穩步發展
【自由行】公安部副部長︰視乎香港接納程度及市民赴港意願決定開放多少城市
19:28 2024/03/11
【自由行】公安部副部長︰視乎香港接納程度及市民赴港意願決定開放多少城市
【吸引旅客】劉震：今年首兩月日均13萬人訪港　會因應季節、節慶推主題式旅遊
今日 14:12
【吸引旅客】劉震：今年首兩月日均13萬人訪港　會因應季節、節慶推主題式旅遊
公園 遊樂場 康文署 休閒活動 新民黨 陳家珮 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載