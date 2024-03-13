【茶果嶺公園】陳家珮籲減非必要告示標語　放寬活動限制

▲ 茶果嶺海濱公園。（政府新聞處圖片）

去年啟用的茶果嶺海濱公園以其新奇、好玩的兒童遊樂設施，成為親子好去處。本身是兩孩之母的新民黨立法會議員陳家珮大讚，茶果嶺公園的設計新穎，但她發現公園貼了很多告示標語，與公園設計格格不入，如本已寫有「收起滑板，享受公園」，但康文署再在旁邊加上「請勿玩滑板」標語，冀康文署改變守舊思維，「不要樣樣都No小朋友」，要給予空間小朋友，自由發揮。

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陳家珮指，本來很美麗的公園，「這裏一張告示，那裏一張告示」，不美觀之餘沒有必要性，小朋友也看不明白，若要做告示，希望可以花些心思，做一些得意，讓小朋友看得明的設計，融入公園。

現時康文署管理的公園，一般會出於安全考慮，不准使用者進行球類活動、玩滑板或踩單車，陳家珮認為，此舉太過擔心安全問題，「應該讓小朋友自行摸索，過分保護，不讓孩子有機會跌倒，日後他反而不懂保護自己，跌倒後也不懂自己起身。」

她認為，香港的生活空間已經狹窄，不要說小朋友，大人去到休憩用地，希望可以做不同類型活動。她指，政府主張城市運動，一方面鼓勵運動，另一方面公園什麼都不能做，希望與時俱進，適度放寬有關限制。她稍後打算就「建立兒童友善城市」提出議員議案。

康文署：會按實際需要適時檢視公園內告示的內容、數量

康文署回覆TOPick指，茶果嶺海濱公園受《公眾衞生及市政條例》及其相關附屬法例《遊樂場地規例》所規管。署方在管理公園時，須考慮到市民在場地進行各種休閒活動時，不會對其他場地使用者構成滋擾、影響場地運作或破壞場地設施。

署方續指，由於茶果嶺海濱公園深受市民歡迎，使用者眾多，特別是長者和兒童，為確保在公園內進行的活動安全有序，避免對其他使用者造成滋擾，職員在公園適當位置張貼告示，以提醒市民避免進行滑板等活動。署方會按實際需要適時檢視公園內告示的內容、數量和位置，並不時作出調整。此外，康文署已為單車、滑板活動等提供指定場地，予有需要人士安全地進行活動。

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責任編輯：區綽彥