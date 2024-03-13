【腫瘤疫苗】港大醫學院：一種細胞衍生外泌體具雙重抗腫瘤活性　具潛力研發成癌症疫苗

▲ 港大醫學院發現，一種細胞衍生的外泌體具雙重抗腫瘤活性，具潛力研發成癌症疫苗。(港大醫學院提供)

港大醫學院的研究團隊發現，從 γδ-T 細胞中提取的外泌體不僅 具有直接的抗腫瘤效果，在開發為腫瘤疫苗時亦能有效誘導腫瘤特異性免疫反應。研究提出嶄新的癌症治療方法，並已發表在著名科學期刊《細胞外囊泡雜誌》上。

研究團隊集中研究人類 γδ-T 細胞的外泌體，這是一種罕見的 T 細胞亞群， 能直接殺傷腫瘤細胞，又同時加強 T 細胞反應，因而在腫瘤治療中廣受關注。 研究團隊發現， γδ-T 細胞衍生的外泌體（γδ-T-Exos）具有雙重抗腫瘤活性，當中包含的細胞毒性分子和免疫刺激分子，可以直接殺死腫瘤細胞，同時刺激免疫系統。

研究人員發現， γδ-T-Exos 可以作為免疫佐劑，增強細胞的抗原提呈表達和分泌更多炎性分子，提高免疫系 統識別和攻擊腫瘤細胞的能力。相比僅使用 γδ-T-Exos，將腫瘤相關抗原載入γδ-T-Exos 中 研發成腫瘤疫苗，可更有效促進腫瘤特異性 T 細胞反應，該疫苗策略保留直接抗腫瘤作用， 並誘導腫瘤細胞死亡。

研究顯示，在小鼠模型中利用同種異體 γδ-T-Exos（來自不同個體）的疫苗與利用自體 γδT-Exos（來自相同個體）的疫苗展示出相似的預防和治療效果，這意味著這種方法適合於集 中批量和標準化生產。此外，這種疫苗具有雙重抗腫瘤活性，能夠有效殺死腫瘤細胞，並通 過誘導 T 細胞免疫反應間接殺傷腫瘤細胞，較現有的疫苗策略能更好地控制腫瘤。

領導這項研究的港大醫學院臨床醫學院兒童及青少年科學系涂文偉表示，γδ-T-Exos 具有顯著的免疫佐劑效 應，可以有效遞送腫瘤抗原，具較大的潛力研發成癌症疫苗；加上 γδ-T-Exos 的雙重抗腫瘤 作用，遠勝於以樹突狀細胞的外泌體研發的腫瘤疫苗。利用異體 γδ-T-Exos 製成的疫苗由於不需要個人化製備過程，且能夠進行標準化生 產，因此更容易實現臨床轉化。

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責任編輯：陳展棋