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COLLAR經理人回應Nathan魏念恩與Day許軼緋聞　Wing默認：沒有繼續發展情侶關係

娛樂 22:05 2024/03/13

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COLLAR經理人回應Nathan魏念恩與Day許軼的感情關係。

昨日（3月12日）突然傳出曾參加《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）與人氣女團COLLAR成員許軼（Day）拍拖，甚至傳兩人已發展至同居關係，可是Nathan與Day一直沒有回應。

COLLAR成員丨Day被指與Nathan魏念恩拍拖　發文以16字吐心聲

在今晚約9時15分，COLLAR經理人戴穎（Wing）在個人IG以Story方式發文交代事件，寫道：

想交代一下

Day上年年尾經過朋友介紹而認識Nathan
過咗一段時間的了解
並沒有繼續發展情侶關係

多謝大家關心
報導中很多都是不實謠言

不過，當中「過咗一段時間的了解 並沒有繼續發展情侶關係」似乎暗示二人曾拍拖，不過現已分手，而且當中指有關Nathan與Day的報導「很多都是不實」，即疑表示不是全部也不實。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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