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議員質詢政府官員接受外媒訪問次數　民青局答非所問？

政治 22:42 2024/03/13

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新民黨立法會議員何敬康在立法會大會提出書面質詢，關注本屆政府上任以來，政治委任官員接受海外傳媒訪問情況。（資料圖片）

新民黨立法會議員何敬康在立法會大會提出書面質詢，關注本屆政府上任以來，政治委任官員接受海外傳媒訪問情況。不過，政府今日的回答似乎不符何敬康預期，他在社交平台反問，為何問題會由民青局回答，更形容是「答非所問」。

何敬康提出3條問題︰

1. 自本屆政府上任以來，政治委任官員接受海外傳媒訪問或作出媒體簡報的次數，以及所涉及的海外傳媒名稱，並按政治委任官員列出分項資料；
 
2. 政府會否在本年積極向外國傳媒進行解說，以及制定說好中國和香港故事的詳細工作計劃，從而履行好對世界各地傳媒機構的解說任務；如會，詳情為何；如否，原因為何；及
 
3. 現屆政府會否在短期內為政治委任官員向海外傳媒作出反駁、澄清及解說的工作設立績效指標，以確保政治委任官員持續做好聯繫海外傳媒的工作，從而鞏固及提升香港作為國際大都會的地位？

點擊圖片放大

可是，此問題竟由民政及青年事務局局長麥美娟回答，答案並未按問題列出官員接受外媒訪問次數及外媒名稱，而是強調政府重視說好香港故事，不同官員常通過本港、內地和外國媒體介紹香港政策和發展；又提及政府「請客來」和「走出去」的策略，並指政府會密切留意各地媒體有關香港的報道，以了解各界人士的看法，果斷就傳媒針對香港的失實、污衊信息直斥其非，以正視聽。

何敬康不禁問道︰「這問題與民青局有何關聯？」並直言，回應不着邊際，「看完後感覺魂遊太虛。

撰文 : 傅流螢

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