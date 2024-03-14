【走塑】食肆轉替代餐具成本貴1倍　誤購含PLA禁膠餐具要再換

▲ （林宇翔攝）

首階段規管即棄塑膠下月22日實施，不少食肆正物色替代餐具。本報比較8間本地食肆，包括兩餸飯店及酒樓等，由發泡膠盒及膠餐具，轉用膠或植物纖維盒和木餐具等替代品，每套成本普遍貴近3毫至近2元，成本高出逾一半至1倍。有兩餸飯店估計每月成本多逾9千元，連同租金等成本上升，難免轉嫁消費者，4月起餐價將加價1至2元，亦有酒樓考慮外賣餐具再加多1元。有食肆採購了標榜「生物可降解」或「植物澱粉製」的替代餐盒，以為「終極環保」符合第二階段要求，但本報發現，原來含有生物降解塑膠「聚乳酸」（PLA），首階段仍可合法使用，但第二階段要再次更換。

相關法例首階段禁止食肆提供及銷售9類即棄膠餐具，環境及生態局局長謝展寰昨指，政府陸續派員走訪2萬間中小型食肆，發現有8成仍未作準備。本報近日向8間本地食肆查詢，包括兩餸飯店、飲品店、茶餐廳及中式酒樓，其中3間表示仍未選定替代餐具，其餘已經訂購，多數計劃政策實施時才正式更換，或下月起陸續轉用，亦有一間酒樓去年底已採用替代品。

首階段管制仍容許外賣用膠盒或膠杯，只有堂食及外賣禁用或禁派膠餐具和膠飲筒等。已訂購替代餐具的2間兩餸飯店及另1間茶餐廳，都會由發泡膠飯盒轉用膠盒，有負責人直言：「到時（第二階段管制）仲做緊，再跟政府要求（走塑）啦。」連同酒樓在內，全部受訪食肆均由膠餐具，多數轉用木餐具，飲品店則改用紙飲筒。而轉用替代餐具難免令成本上升，上述受訪小店外賣餐盒加餐具成本普遍貴2.3毫至1.8元，視乎餐具物料及採購量而定，成本將貴逾3成至1.4倍。

亦有兩餸飯店負責人指，供應商提供選擇的樣版中，較便宜的連蓋透明膠飯盒，一箱也要220元（每箱200個），較現時發泡膠盒的價錢貴1.2倍。該店每日平均售賣約500個飯盒，未計換匙羹費用，換飯盒開支每月已增加約9,750元，連同租金、食物來貨價等均有上漲，負責人坦言下月將起加價1至2元。



另一間更換粟米澱粉可降解餐盒及木餐具，負責人指，每套成本多2.5毫，貴現時一半，月售1,000飯盒，成本即多7,500元，考慮將餐具費由1元加至2元。

另一大問題是，不少食肆以為轉用合規餐具，卻非「終極合規」。受訪的兩間酒樓，其中一間的外賣餐盒去年底已由可重用塑膠餐盒轉為「植物澱粉製」餐盒，另一間就已訂購「粟米澱粉可降解餐盒」，計劃政策實施當日轉用，兩間酒樓負責人均向記者表示，知道政府第二階段會一併禁止塑膠容器，故率先轉用更「環保」或「易分解」的餐具，不用換完再換。不過記者進一步查詢卻發現有關餐盒含PLA，第二階段管制實施時也會禁用。

環保餐具供應商師兄供應創辦人葉柏麟稱，有關餐盒確屬環保餐具，但只限在外國，因為它們多數均含PLA，PLA需要特定條件才能降解，如溫度超過攝氏60度及要在有關環境中持續至少90天，實際只有特定工業設備才能做到，香港本身無相關設備或環境條件，故是政府管制的塑膠物料之一。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指，除無設備處理，PLA等生物降解塑膠亦不可與傳統塑膠一同回收，否則會影響後者的質量，並不建議食肆使用；而上述個案或反映環保署的解釋要更深入，他認為最理想是食肆及顧客均用可重用餐具，若仍要購買即棄餐具，透過環保署綠色餐具平台網站選購便確保合乎要求。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃小冰