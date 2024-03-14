【走塑】環保餐具供應商訂單倍增　廠房需24小時趕工　

▲ （林宇翔攝）

有環保餐具供應商指，近月採購訂單增加1倍，其中與膠餐具價錢較接近的木餐具最受歡迎，亦有很多食肆近日才落單，部分內地廠房甚至要24小時生產，才能趕及條例實施前供貨。另有供應商料隨着非塑膠餐具生產量增加，價格近月也有望輕微回落。

環保餐具供應商「師兄供應」，提供木、竹製餐具，以及植物纖維和水性塗層餐盒及杯等。創辦人葉柏麟指，近月每日均有3至4個查詢，數量為之前的2、3倍，而訂單也增1倍，亦有很多食肆打算4月才轉用合規格餐具，現時仍未確認訂單。

葉柏麟稱，由於首階段管制仍允許外賣使用膠餐盒及膠杯，故植物纖維或水性塗層餐盒這類「終極」替代品，現時多數是大集團或較關注環保的咖啡店訂購，其他多先索取樣辦，待第二階段管制再考慮；而現時其最受歡迎的產品為木餐具，每枝最便宜只售0.12元，與膠餐具價錢最接近。

他稱，不少食肆最近才落單，加上其廠房本身還要應付出口訂單，需求急增下，餐盒及杯的訂單已排至4月才出貨，杯廠現已24小時運作，趕在政策實施前供應。

另一供應商「生昌文具紙行」創辦人蘇慶光指，大型食肆或連鎖集團去年已查詢及訂購，近日主要接獲小型食肆致電，查詢及訂單分別較過年前增3成及1成半。大部分食肆選購包含餐具及餐紙的餐具包，例如木餐具及紙飲管為主，除了考慮價錢，不少食肆不太清楚法例要求，依賴供應商告知餐具選擇。

生昌的餐具大部分由內地進口，蘇慶光指，內地有很多廠房生產，供應充足，但大量訂購餐具包，則要提早半個月確認訂單。他指，隨着需求增加而加大產量，環保餐具的售價在未來一兩個月已可望輕微下調。

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記者：黃小冰