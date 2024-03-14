【垃圾徵費】酒樓料垃圾開支每月可達萬元　促當局向業界示範可行的執行模式

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除了4月22日起管制即棄膠餐具，垃圾徵費亦將在8月起實施，食肆將首當其衝。有飲食業界指，垃圾徵費影響更大，不少食肆空間及人手有限，難完全落實分類回收，料垃圾徵費開支每月可多達8,000至1萬元，促政府向業界示範可行執行方法。

北角聯盛宴曾參與環保署的垃圾徵費及廚餘收集先導計劃，該集團董事總經理譚兆成稱，當時即使已回收部分餐前廚餘及玻璃樽，每月垃圾袋費用也要約5,000元；除了廚餘，來貨時的紙皮、發泡膠箱及罐頭等，均是主要垃圾。他認為如何編配人手及騰出空間分類回收均為難題，其酒樓暫未有方案，又指若政府或承辦商未能每日收走回收物，最終只能丟棄，促政府同時透過先行先試向業界展示可行的執行模式，包括如何分類回收等。

香港餐務管理協會主席梁振華也指，大型食肆的垃圾量以噸計，據其初步計算，1間1萬呎的中式酒樓，若不分類回收，每月垃圾開支可達8,000至1萬元。他預料，其酒樓屆時或只能分類佔垃圾量一半的廚餘，具體如何處理仍要商討，至於垃圾徵費成本會否轉嫁消費者，要視乎屆時的營運成本及環境，及當區顧客能否承受加價壓力等。

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記者：黃小冰