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張振朗舊愛陳芷尤宣布結婚　準新娘騷巨型鑽戒：有人偷了我的心

娛樂 23:14 2024/03/13

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陳芷尤宣布結婚

港姐陳芷尤宣布結婚！參加《2011年度香港小姐競選》而入行的陳芷尤在今日（3月13日）在個人社交平台上載自己躺在未婚夫胸前，並手拖手騷巨型鑽戒的照片，並宣布報訊寫道：

his year, another thing to be thankful for..
Someone stole my heart, so I’m stealing his last name 🤭❤️

她大約意思就是：「今年，還有一件值得慶幸的事...有人偷了我的心，所以我要偷他的姓氏🤭❤️」甜蜜到爆。另外，她在上載幾張與未婚夫合照，不過都一律都看不到對方的樣貌，似乎因未婚夫未婚夫為圈外人，暫不想讓他露面。

而藝人譚凱琪、楊潮凱、孫慧雪、江嘉敏、陳婉衡，以及許紹雄女兒許惠菁等紛紛送祝福。

【重新出發】許紹雄移民新加坡亮相開電視　邀陳芷尤幫手沖奶茶：一定好好生意

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曾與張振朗拍拖

現年34歲的陳芷尤在香港出生，4歲時隨家人移民新加坡，在當地曾做模特兒，後來在2011年回港選香港小姐後，入讀第25期藝員訓練班，之後在綜藝節目《五覺大戰》內擔任神獸天使。

她亦曾參演劇集《愛·回家》、《巨輪》、《神鎗狙擊》、《城寨英雄》等。不過她因為身材出眾，不時被安排參與要穿泳裝上場的遊戲節目，由此吸引一批宅男。可是，在2019年與TVB結束合約後離巢以自由身發展。

此外，她曾與TVB小生張振朗拍拖5年多，可是二人在2018年4月，各自在個人社交平台對宣布分手，但強調當中不涉及第三者。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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