張振朗舊愛陳芷尤宣布結婚　準新娘騷巨型鑽戒：有人偷了我的心

港姐陳芷尤宣布結婚!參加《2011年度香港小姐競選》而入行的陳芷尤在今日(3月13日)在個人社交平台上載自己躺在未婚夫胸前,並手拖手騷巨型鑽戒的照片,並宣布報訊寫道:

his year, another thing to be thankful for..

Someone stole my heart, so I’m stealing his last name 🤭❤️