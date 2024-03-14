爺孫戀丨李龍基推出新歌拍MV　親自作曲憑歌寄意：我一向低調

▲ 基哥推出新歌《雲淡風清》！

73歲的李龍基因與36歲的王青霞（Chris）譜爺孫戀而成為焦點人物，Chris早前因逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留還柙於大欖懲教所待審，基哥也連日探監，不過他後來就「封口」拒絕受訪。

基哥曾預告自己即將推出親自作曲的新作，他在日前就發布新歌《雲淡風清》MV預告片，搞作多多！

李龍基忽然發文提醒要注意口德 基哥：嘴有多壞命就有多苦

李龍基為新作親自作曲

從基哥上載的預告片中所見，他在日落時間在大草地拍攝，又「扮」吹口琴，再加上基哥Sharp醒的粉紅look，相信一眾基哥的粉絲都相當受落！

《雲淡風清》中有一句「原來最真最好 只需簡約清淡」，基哥曾向傳媒指自己「一向都是偏向低調的人」，那歌詞就是基哥自身的寫照！

▲ 李龍基新作《雲淡風清》

基哥曾為還債交出「第一次」

自言「偏向低調」的基哥，連月來因未婚妻王青霞（Chris）鬧出不少是非而備受注目，他更被揭在90年代因投資失利欠債，而被逼獻出「第一次」，參演三級片《藝壇照妖鏡之96應召名冊》，而當時在戲內與基哥「大戰」的是落選亞姐、《中年好聲音2》參賽者蔡美蘭！

談起往事，基哥曾指：「本來想搵我拍第二集，我多多錢都唔制。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5