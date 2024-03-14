【消委會】消委會測試15款除皺眼霜　OLAY眼霜檢游離甲醛或致皮膚過敏

▲ 消費者委員會挑選15款除皺眼霜進行試驗和評估。（消委會提供）

坊間不少眼霜聲稱有助用家減淡，甚或撫平皺紋、細紋等歲月痕跡。消費者委員會挑選15款除皺眼霜進行試驗和評估，發現全部樣本都有不錯的保濕效果，惟只有4款改善較深刻皺紋效果相對較顯著。然而，樣本中有6款檢出游離甲醛或香料致敏物，當中除皺效果最理想的樣本所檢出的香料致敏物總量最高，種類亦多達8種，但相關產品標籤卻沒有標示成分列表供消費者參考。

消委會分別從百貨公司專櫃以及個人護理用品店等，購買了15款聲稱具除皺功效的眼霜產品，涵蓋不同價位的型號，每款售價由$179至$1,060，以每毫升或每克計則由$11.9至$58.3不等，並首次邀請超過220位年齡介乎40至55歲的亞洲女性，進行為期30日的半面研究試驗，評估各款眼霜的除皺和保濕等美容功效。

試驗發現每毫升／克售價較低（少於$21）的3款樣本同時有不錯的除皺和保濕效果，至於每毫升／克售價較高（超過$30）的10款樣本中則只有2款同時兼具相對理想的除皺和保濕效果，情況反映市場上有表現不俗和較經濟的型號供消費者選擇。

使用樣本後，試用者眼肚位置皮膚表面的粗糙度平均有不同程度的改善，肌膚整體變得相對較平滑，其中5款樣本表現相對較理想，平均的改善幅度超過10%。至於改善較深刻皺紋方面，完成30日的使用後，4款樣本於Ra和Rz等皺紋參數都有較顯著的下降，減幅均超過10%，改善幅度相對較顯著。

整體而言，8成樣本（12款）的除皺效果屬中等或稍勝於中等水平，除皺效能表現獲3點至4點；餘下3款相對上稍為遜色，CLARINS、L'Occitane、雪花秀相關表現只獲得2點至2.5點評分。

除了對付皺紋和細紋，眼霜亦普遍具保濕皮膚的作用。試用者在使用樣本後，眼角太陽穴皮膚位置量度所得的皮膚水分含量都有顯著提升。保濕效果最為突出的雪花秀樣本，試用者的皮膚水分含量平均提升了超過30%；另有10款樣本的保濕效果屬中等至十分理想，試用者的皮膚水分含量平均都提升了14.68%至22.44%。其餘4款樣本的保濕效果雖然相對較遜色，然而試用者皮膚水分的含量平均都提升了9.89%至11.31%

惟眼霜中若含致敏物，使用後過敏或出現痕癢紅腫，當中以防腐劑和香料有較大機會引發皮膚過敏反應。其中，OLAY檢出游離甲醛，相信是源自於樣本內可能釋出甲醛的防腐劑，檢出量為0.015%（相等於150ppm）。有海外研究報告指，對甲醛過敏的人士，接觸低濃度水平的甲醛（例如30ppm）已有機會出現過敏反應。

同樣有機會令部分人士出現過敏反應的還有香料。其中，L'Oréal Paris、SHISEIDO、fresh、The history of Whoo、雪花秀檢出香料致敏物質，總量由0.0018%至0.2403%不等，檢出的種類由1種至最多8種。當中總量和檢出種類最多的The history of Whoo樣本為除皺效果相對較理想的樣本，但樣本的標籤上並沒有標示成分列表，消費者不能靠閱讀標籤而得悉該等致敏物質的存在，或會增加部分人士因使用產品而出現皮膚過敏的機會。

此外，The history of Whoo、OLAY、DR. WU樣本檢出環戊矽氧烷（D5），其中OLAY同時檢出微量環丁矽氧烷（D4）。儘管在皮膚護理用品中，使用環矽氧烷化合物成分可以提供順滑的質地和觸感，亦可作為潤膚劑來調理皮膚，然而由於D4懷疑具生殖毒性，對海洋生物的毒性高，消委會促請生產商盡可能降低原料中的含量至技術上可行的最低水平。

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記者：黃穎津