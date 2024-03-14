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現代韋小寶｜華裔男一次娶兩妻盡享齊人之福　3人行婚禮新郎身份曝光

家事百科 13:47 2024/03/14

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馬來西亞一名華裔男子一次迎娶2名新娘的照片，引發網民熱議。(網上圖片)

不少國家奉行一夫一妻多年，然而最近社交媒體瘋傳，馬來西亞一名華裔男子一次過迎娶2名新娘的照片，引發網民熱議。同時新郎身份亦曝光，他能夠同時享盡齊人之福，全靠一個麵檔。

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馬來西亞傳媒報道，相關相片估計是舉辦婚宴場地的工作人員在社交媒體分享，按婚宴現場佈置展示，同時迎娶兩名新娘的男子林順建，當日同時迎娶華裔新娘王愛惠及印尼籍新娘Dewi Kartika，場內擺放兩張婚紗照，是新郎與兩名新娘的合照。當日新郎同時挽著兩名新娘的手，高興地在台上祝酒。3人更換上中式的禮服、裙褂，以及西式的西裝和婚紗，並一起進行倒香檳、切蛋糕及敬酒儀式。

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網民發現新郎原是古晉的美食中心經營哥羅麵店，獲外地遊客和當地人青睞，生意相當不錯，因此請了兩名女員工幫忙，日久生情下，兩名女員工都同意嫁給他，也就是王愛惠和Dewi Kartika這兩名新娘。

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疑兩女同時懷孕

有網民注意到兩名新娘的體型，發現兩女均腹部微隆，且不時把手放在腹部，看似小心保護肚子，紛紛猜測是「奉子成婚」，惟因新郎拒絕受訪，消息未能證實。

相關帖文一出很快引起網民熱議，不少人感到驚訝，質疑華人是否可同時迎娶兩名女子，是否觸犯了當地「重婚」罪，但有網友指出，結婚擺酒不一定要註冊，「沒註冊就可以了」。

同時不少網民留言「恭喜」，「他做到了很多男人想做的事」、「真的不可思議」、「好羨慕」、「現代韋小寶」、「這個女人很大愛、接受老公有兩個老婆」。也有網友笑言，「一山藏二虎」、「男的受得了嗎？」、「鈔能力唄！」。

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責任編輯︰王明芳

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