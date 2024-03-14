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【消委會】過半高價手機保用期僅1年　延長保用計劃收費差逾2.5倍　

社會 10:40 2024/03/14

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過半手機售價為逾7,500元，惟保用期只有1年。（資料圖片）

消委會檢視市面上6個手機品牌及11個耳機品牌的售後、延長保用、保用期外的維修服務範圍及收費等資料，發現手機產品的延長保用計劃，在收費、維修費用及購買時限上差異頗大，同時較高價產品未必有較長保用期。

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調查發現，有9款智能手機的售價介乎2,699元至1.59萬元不等，相差近5倍；當中過半手機售價為逾7,500元，惟保用期只有1年，反映較高價產品，未必有較長的保用期。消委會又指，產品只有出現非人為的損壞或故障，才可獲免費維修，否則須支付維修費或更換零件費用；即使產品在售後保用或延長保用有效期內，部份品牌亦會收取檢查費或人工費等額外附加費用，一般介乎120至200元。

調查亦指，有2個手機品牌未有提供付費延長保用期服務，意味在1年售後保用期過後，若手機出現故障，消費者只能自費檢查及維修，售後服務較弱。至於另外4個品牌的延長保用計劃收費介乎539至1,899元，分別佔該手機建議零售價約20%及14%，收費相差逾2.5倍。至於維修後置鏡頭方面，延長保用期內的收費由400至1,055元不等，佔手機建議零售價4.7至22.2%，相差17.5個百分點；若連同延長保用計劃費用，有1手機型號維修後置鏡頭的總費用較保用期外自費維修高988元，或會削弱消費者參與計劃的意欲。

耳機方面，售後保用期差距亦甚大，有8個品牌提供12個月保用期，有3個品牌提供兩年或36個月保用期；提供較長售後保用期的產品價格亦較高。而真無線藍牙耳機容易丟失，有9個品牌提供購買單邊耳機選項，有2個品牌要求消費者同時更換左右兩邊，方能成功連接耳機，有2個品牌則表明在1年保用期過後，不會再為產品提供維修服務，維修政策較遜色；全部11個品牌中，僅1個提供延長保用選項，收費為249元，佔耳機零售價約13%。

消委會建議，政府及廠商應參考歐盟委員會法規，研究如何提高維修資訊的透明度，以及延長零件存倉期，令產品更為耐用、盡量延長壽命，減少製造電子廢物。

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記者：梁凱婷

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