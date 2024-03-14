【消委會】6款奶嘴夾歐洲安全要求不達標　或增加嬰兒窒息風險

▲ 消費者委員會測試了市面上15款安撫奶嘴夾樣本（消委會提供）

消費者委員會測試了市面上15款安撫奶嘴夾樣本，發現4成（6款）未能通過歐洲標準的安全要求，存在窒息或纏頸風險，相關測試結果已轉交海關跟進。消委會敦促生產商儘快改善其產品的設計，並嚴格控制生產流程；本港代理商為保障嬰幼兒，亦應確保進口產品的安全。

消委會從不同零售店搜集了15款安撫奶嘴夾樣本，包括平面和立體款式，當中10款附有衣物夾，另外5款則非用作固定在衣物上。由於各種樣本售價差異較大，由$26至$329。

本港目前未有就安撫奶嘴夾訂定特別的安全要求，是次參考歐洲為安撫奶嘴夾訂立的標準BSEN12586進行兩類安全測試；亦為7款同時被歸類為玩具的樣本，進行專為玩具安全而設的歐洲標準EN71-1所訂的安全測試。整體而言，有8款樣本總評獲4.5分或以上，其售價亦有近7倍差距，反映不論平貴皆有理想選擇。

嬰幼兒經常將不同物件放於口中，根據歐洲標準規定，安撫奶嘴夾的扣子、夾子或其他部分不應該太細小，以防嬰幼兒萬一誤吞而阻塞喉嚨及引致窒息風險。測試發現，5款樣本（「黃色小鴨」、「酷咕鴨」、「Snapkis」、「Hoppetta」及「mushie」）的衣物夾或裝飾部件能穿過2個模擬嬰幼兒口腔的測試模板，卻沒有提供通風氣孔，不符合現行標準，或會引致窒息風險。

此外，標準要求安撫奶嘴夾若有可拆卸的部分，儘管留有氣孔，亦不能穿過另一個直徑較細、模擬嬰兒嘴巴大小的測試模板，防止嬰幼兒誤吞。結果其中「酷咕鴨」樣本的安撫奶嘴固定夾拆卸後，能穿過全部3個尺寸的模板，未能通過安全測試。

0至36個月嬰幼兒的平均頸圍為240毫米，歐洲標準要求奶嘴夾整體（不包括衣物夾）在25牛頓拉力下伸展時，長度不得超過220毫米。5款樣本（「黃色小鴨」、「酷咕鴨」、「Snapkis」、「mushie」及「Hoppetta」）量得的長度超出此規定，介乎223毫米至286毫米，具潛在纏頸窒息風險。

消費者期望安撫奶嘴夾耐用牢固。機械性能安全測試將樣本的衣物夾循環開合1,000次，其中「小獅子王辛巴」樣本在第320次開合時出現損壞。同1個樣本在進行拉力測試時，亦未能承受90牛頓拉力而破裂，不符合標準要求，而樣本於測試後所產生的細小碎件也存有令嬰幼兒因誤吞而窒息的風險。

是次研究亦檢視樣本的標籤資料，發現部分樣本的標籤資料較為簡短，要予以改善，包括4款樣本（「mushie」、「Philips Avent」、「Wooly Organic」和「Hoppetta」）沒有標示本港公司的資料，消費者若遇上問題難以向有關公司查詢；2款樣本（「Philips Avent」、「Wooly Organic」）只以英文標示警告字句；1款（「Hoppetta」）則只得日語資訊。

另外，2款樣本（「Snapkis」、「Minimoto」）的標籤資料十分簡短，未有提供使用產品的資訊；6款有連接帶的樣本（「Puku」、「Minimoto」、「小獅王辛巴」、「黃色小鴨」、「Snapkis」和「Hoppetta」）沒有提醒消費者切勿自行延長奶嘴夾的標示。消委會敦促相關供應商應馬上跟進。

消委會建議

細閱產品使用及說明資料，並留意警告字句。使用前細心檢查，若有任何 損壞，應立即捨棄

切勿自行延長安撫奶嘴夾的連接帶，避免嬰幼兒有被纏頸的風險

時刻留意嬰幼兒的使用情況，確保嬰幼兒安全

大部分安撫奶嘴夾產品不能以高溫消毒。清潔安撫奶嘴夾前，應細閱產品的標籤，包括耐熱溫度、洗衣標籤，以及清潔時的注意事項。

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記者：陳麗娜