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挪威郵輪親子同享假期  多元玩樂設施創造全新體驗

特約 00:00 2024/03/15

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除了平日經常帶住小朋友去主題樂園外，如果你希望在旅行中同時享受主題樂園的樂趣，那麼選擇郵輪親子旅遊是非常適合的選擇！新一代郵輪擁有多元化創新玩樂設施，一家大細上船後，每個成員都可以按自己的喜好盡情暢玩。當郵輪在不同港口泊岸，一家人又可以一起上岸觀光。向來以「Freestyle Cruising」自由閒逸風格聞名的挪威郵輪，就非常適合一家人體驗，預訂今年暑期航程，旅客更可享專屬禮遇！

挪威郵輪旗下兩艘新船均擁有海上高卡車賽道，可容納15名車手同場較量。

私人定制套房服務 創新郵輪體驗

為了讓旅客能夠更盡情享受航程，挪威郵輪將「船中船概念」（A ship inside a ship）引入郵輪當中，當中以「The Haven by Norwegian」聞名業界。預訂The Haven套房系列的乘客可以享受到船上最貼心的尊貴服務及專屬設施，當中包括了專屬餐廳﹅休閒場所﹅專業的管家及禮賓服務等極致體驗。挪威郵輪旗下的新船均主打The Haven ，家庭旅客可按個人需要預訂。

其中，挪威領途號（Norwegian Prima）於2022年首航，總噸位143, 535噸，載客量3,099人，設計上特別預留大量戶外甲板空間，同時設多個無邊際泳池，提供創新航遊體驗。

挪威領途號於2022年首航。

至於2023年 6月首航的挪威非凡號（Norwegian Viva）與領途號為姊妹郵輪，總噸位142, 500噸，載客量3,099人，The Haven套房區擁有過百間套房，除了有24小時私人管家服務外，設施方面設有無邊際泳池、日光浴台、按摩浴池及健身區等。

挪威非凡號於2023年6月首航。

刺激賽車鬥一番  VR遊戲體驗

兩艘郵輪均設有多項最新設計，除了擁有全長超過420米的海上高卡車賽道外，亦包括可穿越10層甲板的滑梯The Drop & The Rush、虛擬實境電子遊戲體驗Galaxy Pavilion、船側無邊際泳池Infinity Beach等，為旅客帶來無盡驚喜體驗。

虛擬實境電子遊戲體驗Galaxy Pavilion。

11晚巡航北歐之旅：冰島、挪威、荷蘭、比利時、英國

挪威領途號將率先於6月至8月期間，展開「11晚巡航北歐之旅」，從英國修咸頓登船，先到訪比利時澤布呂赫及荷蘭阿姆斯特丹，再進入挪威，先後到訪卑爾根、蓋朗厄爾及奧勒松三大港口，駛過一個又一個挪威峽灣，壯麗景色盡收眼底，泊岸後到訪不同的挪威小鎮，感受獨特的維京氛圍。

隨後到訪冰島亞庫來利、伊薩菲厄澤及首都雷克雅未克。亞庫來利位於冰島最長的峽灣上，白雪皚皚的山峰搭配港口風光是最迷人的景色，離船後旅客可暢遊冰島首都雷克雅未克，近距離欣賞當地色彩繽紛的房屋、熙熙攘攘的藝術景觀和歷史古蹟。

11晚巡航北歐之旅 Info: Link

9晚東地中海之旅：意大利、克羅地亞、希臘、土耳其

踏入暑假，挪威非凡號將於7月4日展開「9晚東地中海之旅」，從意大利的里雅斯特（威尼斯）登船，航行前往克羅地亞的斯普利特及杜布羅夫尼克。行走在斯普利特的鵝卵石街道上，處處可見獨特的古代遺跡、露天跳蚤市場、有數百年歷史的大教堂等；杜布羅夫尼克被譽為「亞得里亞海之明珠」，擁有大量文化遺產，包括大量古建築與城牆。

接着郵輪前往希臘，一探著名的愛琴海小島包括科孚島及聖托里尼島，度過難忘的小島浪漫時光，再轉到土耳其的庫沙達瑟及首都伊斯坦堡，一覽這個土耳其的經濟、文化和歷史中心，之後郵輪再回到希臘愛琴海上，踏上以白色房子聞名的米科諾斯島，最後於雅典比雷埃夫斯離船。

9晚東地中海之旅Info: Link

預訂享「FREE AT SEA」優惠 

現預訂上述旅程可享挪威郵輪「FREE AT SEA」優惠，當中包括以下4項優惠：每艙房首位旅客享航程中每停泊港口US$50指定岸上觀光活動消費額、每艙房首2位旅客可享用船上特色餐廳、每艙房首2位旅客最高可享300分鐘船上無綫網絡服務，以及指定飲品及折扣優惠。 

挪威郵輪套房均由室內設計大師設計，奢華之餘，時尚感十足。

為了讓旅客在郵輪旅程中盡情享受，Jetour捷旅提供專業郵輪服務，包括一站式預訂全球郵輪產品、專人推薦適合的郵輪產品和最新優惠、一站式安排往返郵輪登船/離船地點的機票、酒店及交通接送安排、精心安排登船前和離船後的旅程、提前安排和代訂岸上觀光活動、特色餐廳和船上活動等，並可協助網上預辦郵輪公司的登船手續。

如有任何疑問或需求，請隨時與Jetour捷旅聯繫：
電話：3180 9966  WhatsApp：9869 5611

（資料由Jetour捷旅提供）

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