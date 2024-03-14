消委會眼霜｜15款除皺眼霜大比拼　2款產品獲4.5分高分　最平$179性價比最高｜附詳細名單

【消委會眼霜/消委會/除皺眼霜/保濕/除皺/抗皺/安全清單/檢測/】眼睛是靈魂之窗，隨著年齡增長，眼部皮膚難免會出現不同深淺程度的皺紋和細紋。消委會測試坊間15款聲稱具除皺功效的眼霜，評估各款樣本的除皺和保濕等功效。結果顯示，全部樣本都有不錯的保濕效果，惟大部分樣本的除皺效果只屬中等。不過，當中有2款眼霜樣本獲消委會4.5星好評，其中一款售價更僅約$179，為15款樣本中最低，性價比十分高。

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NIVEA獲4.5星 售價為所有樣本最低

消委會分別從百貨公司專櫃、美妝用品店以及個人用品店，購買了15款聲稱具除皺功效的眼霜，更首次邀請超過220位年齡介乎40至55歲的亞洲女性，進行為期30 日的半面研究試驗，評估各款眼霜的除皺和保濕等美容功效。全部樣本都有不錯的保濕效果，共有7款產品獲消委會4星或以上好評：

NIVEA 細胞激活抗皺緊緻修護眼唇霜： $179（4.5星）

L'Oréal Paris 金致臻顏花蜜奢養眼霜：$410（4.5星）

SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉眼霜：$610（4星）

Kiehl's 極緻煥活全效眼霜：$455（4星）

fresh 睡蓮青春活膚眼霜：$430（4星）

ESTĒE LAUDER 升級再生基因修復眼霜：$560（4星）

SkinCeuticals 活膚緊緻眼霜：$875（4星）

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5款產品顯著改善皮膚粗糙度

在15款產品中，以「皮膚表面平均粗糙度」（Ra）而言，試用者使用以下5款產品後，對比基線水平並扣減空白對照的因素，其所得的數值都有所下降，Ra值的平均減幅值下降了10.96%至13.33%不等，改善皮膚整體粗糙度相對較顯著及理想。

皮膚表面平均粗糙度(Ra值)改變幅度:

NIVEA 細胞激活抗皺緊緻修護眼唇霜：-11.37%

L'Oréal Paris 金致臻顏花蜜奢養眼霜：-11.63%

SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉眼霜：-10.96%

The history of Whoo 拱辰享活膚修護眼霜：-13.33%

OLAY 新生淡紋緊緻眼霜：-12.46%

另外，The history of Whoo 拱辰享活膚修護眼霜的整體除皺效果相對較理想，它在「皮膚表面平均粗糙度」和「皮膚粗糙度中最高深度平均值」兩方面都有相對較顯著的改善，反映樣本既可以改善眼肚位置皮膚表面整體的粗糙度，對較深的皺紋亦有較顯著的改善效果。另有以下7款樣本改善皺紋的表現亦獲3.5點評分，包括：

NIVEA 細胞激活抗皺緊緻修護眼唇霜

L'Oréal Paris 金致臻顏花蜜奢養眼霜

SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉眼霜

Kiehl's 極緻煥活全效眼霜

fresh 睡蓮青春活膚眼霜

ESTĒE LAUDER 升級再生基因修復眼霜

OLAY 新生淡紋緊緻眼霜

不過，試驗另發現，經過30日的使用，沒有任何一款樣本可以完全去除試用者眼肚位置的皺紋，而改善皺紋的效果亦會因人而異。

雪花秀保濕效果最突出

保濕方面，雪花秀禦時緊顏參養眼霜的保濕效能最為突出，試用者在使用該款樣本30日後，皮膚水分含量平均提升了超過30%，保濕表現獲5點評分；而DR. WU超逆齡多肽修復眼霜和L’Occitane蠟菊極致修護雙效眼霜的保濕效能亦屬十分理想，試用者的皮膚水分含量平均都提升了約20%，保濕表現獲4.5點評分。

不過，樣本中有6款檢出游離甲醛或香料致敏物，當中除皺效果最理想的The history of Whoo拱辰享活膚修護眼霜所檢出的香料致敏物總量最高，種類亦多達8種，但相關產品標籤卻沒有標示成分列表供消費者參考。消委會提醒消費者選擇除皺眼霜時，除了比較其美容功效外，亦要特別留意產品的成分，減低可能引致皮膚過敏的機會。

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撰文：吳梓楓