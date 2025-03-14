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白色情人節2025｜揭開3月14日白色情人節由來　5種回禮含義大不同收到1物代表脫單成功

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 32 分鐘前

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揭秘3月14日白色情人節由來！

【白色情人節/3月14日/314/情人節禮物/國際圓周率日/π】今日3月14日是白色情人節，大家知道2月14日是西方情人節，七夕是中國情人節，哪白色情人節的由來呢？原來這是來自日本的商人行銷手法，不過這天也是男生向女生回禮的日子，根據傳統原來送出的5種禮物包含不同的意思，能不能脫單就要看收到什麼了。另外，3月14日又代表「國際圓周率日」，因為數學上圓周率π等於3.14，正好就是這天！

白色情人節2025｜3月14日白色情人節的起源

2月14日是女生向男生表白的日子，女生向男生送出朱古力，代表她對這個男生有意思，而3月14日則是男生向女生回禮的日子，無論喜歡或不喜歡，也會在這一天表達自己的心意。

而3月14日白色情人節其實是源自於日本，早在1977年日本福岡一間甜點「石村萬盛堂」而起，第三代傳人當時為了刺激銷售，便以「3月14日，是情人節後向愛人回禮的日子」為行銷來推動自家甜品，表示2月14日之後，收到情人節禮物的一方應該要回禮，最初還稱作「糖果贈送日」，直到1980年後因為糖果砂糖使用的是白色，才改稱「白色情人節」。

雖然3月14日是商業的行銷手法，但時至今日已在亞洲各地流行，台灣、韓國、泰國、越南、菲律賓、澳門等都有在慶祝，偏向亞洲地區國家居多。

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白色情人節2025｜5種回禮代表不同含義

白色情人節回禮｜1. 朱古力棉花糖代表不喜歡你

因為棉花糖非常容易融化，象徵著對你的愛情也是一下就融化了，有著抱歉，我不喜歡你的含義，棉花糖大概是白色情人節大家最不想收到的回禮吧！

白色情人節回禮｜朱古力棉花糖有著抱歉，我不喜歡你的含義。（istock圖片）

白色情人節回禮｜2. 糖果代表脫單成功

在日本習俗中，在白色情人節如果收到糖果作回禮，那就恭喜你要脫單啦！糖果有著可以試著交往看看、我也喜歡你的含義。

白色情人節回禮｜3. 軟糖代表兄妹情

白色情人節如果收到軟糖先不要太開心，雖然軟糖跟糖果都是糖，但軟糖代表的是兩人只有「兄妹之情」，大家只好再多多努力啦！

白色情人節回禮｜軟糖代表的是兩人只有「兄妹之情」。（istock圖片）

白色情人節回禮｜4. 餅乾代表只是朋友

白色情人節收到餅乾的話則表示好人卡一張，有著「我們還是當朋友吧」、「我對你沒感覺」的意思。

白色情人節回禮｜5. 批(Pie)代表無限的愛與想念

沒想到白色情人節也可以用批回禮！而批與π符號同音，象徵著「無限的愛與想念」，如果你對對方有意思，除了用糖果外，可以用批來回應你的心意！

而本港麥當勞都設有3.14 Pie Day優惠，只需用麥當勞App即可以超值價$3.14購買香芋批！

白色情人節｜今日透過麥當勞App購買香芋批只需$3.14！（手機截圖）

情人節2025｜每年有14個情人節

除了3月14日之外，其實每月的14日都是情人節，而且每次都有不同主題，其中更有屬於單身人士的情人節！

點擊大圖睇14個情人節：

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