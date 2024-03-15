學校動態｜陳呂重德紀念中學辦遊學團著重「學」的精神　甘肅遇地震讓學生上生命教育課

▲ 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學去年聖誕節舉辦「遊學團」，師生一行40多人訪絲綢之路，學生跳出書本學習歷史文化知識。

我這一代人，成長期的物質生活不算富裕，很多同學是高中、大學才第一次搭飛機，那時又適逢香港回歸，他們第一次出遠門，就是參加內地遊學團到北京看升旗、行長城。時至今日，內地遊學團多不勝數，不少學校已經覺得去北京「太大路」，改去更刁鑽的景點，我認識一間中學，去年聖誕就帶了四十多名學生，展開十天「敦煌絲路」之旅。

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現今資訊發達，要甚麼旅遊景點的資料，互聯網都找得到，學校要搞遊學團說難不難，但是說易也不容易——一個成功的遊學團，要照顧學生安全之餘，還要兼備教育和娛樂元素。有校長坦言，部分遊學團偏重「景點遊」，行程走馬看花，有些導遊也不懂從年輕人角度出發跟他們溝通，令學習成效大打折扣。所以就算有旅行社做合作伙伴，也要靠老師的經驗和功力，才能夠帶出遊學團裡面「學」的精神。

帶四十位學生遊絲綢之路的，是天水圍區圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學，校長彭家強以前是歷史科老師，兼有領隊和導遊牌；學校助理校長林嘉威（林Sir）本身也有領隊牌，兩位都是遊學團界的「高手」，他們讓我再次意識到，香港教育界的校長和老師真的有不少「特殊技能」，最終受益的當然都是學生。

絲綢之路開啟了中外交通史，在國家歷史和地理都佔有很重要的位置。就如彭校長說，國家感情很抽象，如果單靠口講，學生難以感受，但當他們置身浩瀚沙漠、冰川之中，會自然地對國家的歷史和地理產生崇敬之心，增加身分認同。

▲ 學生有機會於一望無際的沙漠中騎駱駝，十分難忘。

有豐富遊學團經驗的林Sir，則特別重視設計行程的「體驗位」，增加遊學團的温度。他了解天水圍區的學生平日很少走出區外，生活經驗較狹隘，所以特別選定聖誕假期到中國西北，帶學生看一次雪景，為他們製造難忘的回憶；此外，遊學團期間適逢冬至，他就安排師生在酒店製作湯圓過冬，這些都是學校為遊學團額外付出的心思，對增強師生情誼和學校的凝聚力，都有正面作用。

有些遊學團的學習體驗則是無法預計的，例如是天災。例如今次學校在甘肅期間，就遇上當地近十年來傷亡最嚴重的地震，幸好師生安全無恙，但是也導致跟當地中學交流的活動，要被迫取消。不過，天災降臨也令學生感受到生命的脆弱，老師也趁機給同學補上一堂生命教育課，希望他們體會到生命的可貴。

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