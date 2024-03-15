  • 21°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 11:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學校動態｜陳呂重德紀念中學辦遊學團著重「學」的精神　甘肅遇地震讓學生上生命教育課

升學教育 10:00 2024/03/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學去年聖誕節舉辦「遊學團」，師生一行40多人訪絲綢之路，學生跳出書本學習歷史文化知識。

我這一代人，成長期的物質生活不算富裕，很多同學是高中、大學才第一次搭飛機，那時又適逢香港回歸，他們第一次出遠門，就是參加內地遊學團到北京看升旗、行長城。時至今日，內地遊學團多不勝數，不少學校已經覺得去北京「太大路」，改去更刁鑽的景點，我認識一間中學，去年聖誕就帶了四十多名學生，展開十天「敦煌絲路」之旅。

最新影片推介︰

童學園
校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

現今資訊發達，要甚麼旅遊景點的資料，互聯網都找得到，學校要搞遊學團說難不難，但是說易也不容易——一個成功的遊學團，要照顧學生安全之餘，還要兼備教育和娛樂元素。有校長坦言，部分遊學團偏重「景點遊」，行程走馬看花，有些導遊也不懂從年輕人角度出發跟他們溝通，令學習成效大打折扣。所以就算有旅行社做合作伙伴，也要靠老師的經驗和功力，才能夠帶出遊學團裡面「學」的精神。

帶四十位學生遊絲綢之路的，是天水圍區圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學，校長彭家強以前是歷史科老師，兼有領隊和導遊牌；學校助理校長林嘉威（林Sir）本身也有領隊牌，兩位都是遊學團界的「高手」，他們讓我再次意識到，香港教育界的校長和老師真的有不少「特殊技能」，最終受益的當然都是學生。

絲綢之路開啟了中外交通史，在國家歷史和地理都佔有很重要的位置。就如彭校長說，國家感情很抽象，如果單靠口講，學生難以感受，但當他們置身浩瀚沙漠、冰川之中，會自然地對國家的歷史和地理產生崇敬之心，增加身分認同。

學生有機會於一望無際的沙漠中騎駱駝，十分難忘。

有豐富遊學團經驗的林Sir，則特別重視設計行程的「體驗位」，增加遊學團的温度。他了解天水圍區的學生平日很少走出區外，生活經驗較狹隘，所以特別選定聖誕假期到中國西北，帶學生看一次雪景，為他們製造難忘的回憶；此外，遊學團期間適逢冬至，他就安排師生在酒店製作湯圓過冬，這些都是學校為遊學團額外付出的心思，對增強師生情誼和學校的凝聚力，都有正面作用。

有些遊學團的學習體驗則是無法預計的，例如是天災。例如今次學校在甘肅期間，就遇上當地近十年來傷亡最嚴重的地震，幸好師生安全無恙，但是也導致跟當地中學交流的活動，要被迫取消。不過，天災降臨也令學生感受到生命的脆弱，老師也趁機給同學補上一堂生命教育課，希望他們體會到生命的可貴。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

相關文章

資優培育｜掌握8大指標開發多元智能　20條題目即測子女是否被埋沒的資優生
12:57 2024/03/13
資優培育｜掌握8大指標開發多元智能　20條題目即測子女是否被埋沒的資優生
校長專欄｜當小記者做訪問學盡公民責任　葵盛信義學校帶學生建「理想社區」
09:00 2024/03/14
校長專欄｜當小記者做訪問學盡公民責任　葵盛信義學校帶學生建「理想社區」
傑出學生︱小六女生克服讀寫障礙追上全班第一　立志做醫生助糖尿病人
19:10 2024/03/13
傑出學生︱小六女生克服讀寫障礙追上全班第一　立志做醫生助糖尿病人

你可能感興趣

資優培育｜掌握8大指標開發多元智能　20條題目即測子女是否被埋沒的資優生
12:57 2024/03/13
資優培育｜掌握8大指標開發多元智能　20條題目即測子女是否被埋沒的資優生
校長專欄｜當小記者做訪問學盡公民責任　葵盛信義學校帶學生建「理想社區」
09:00 2024/03/14
校長專欄｜當小記者做訪問學盡公民責任　葵盛信義學校帶學生建「理想社區」
傑出學生︱小六女生克服讀寫障礙追上全班第一　立志做醫生助糖尿病人
19:10 2024/03/13
傑出學生︱小六女生克服讀寫障礙追上全班第一　立志做醫生助糖尿病人
中小學教育 正能量 歷史科 甘肅 遊學團 陳呂重德紀念中學 中學 天水圍 酒店 地震