增廣見聞丨疫後遊學團市況暢旺 校長呼籲不要做「跟得家長」

疫情過後，除了出現香港人「報復式」旅行，本港中、小學的遊學團亦再度活躍起來。不少校長跟我分享市況，有校長表示今個學年計劃了超過十個遊學團出發、又有校長說去年聯絡相熟遊行社，獲告知復活節遊學團已經全線爆滿，反映盛況空前。

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讀萬卷書不如行萬里路，遊學團有擴闊學生視野、鞏固課本知識等好處，大家都知道。有校長就特別提出，之前因為疫情，導致正常的校園生活停擺多年，疫後回到校園，初小變成高小學生、初中就變成高中學生，但最應該在求學時期發展的社交能力、自理能力，卻停滯不前。由學校舉辦遊學團，可以讓同學透過密集相處，培養出同窗情誼和對學校的歸屬感，這對「後疫情時代」學生的精神健康，都有正面幫助。

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據我過往經驗，覺得由學校統籌的遊學團，除了安全和質素上較具保證，也來得更有「温度」。舉例說，我知道有中學在出發前，會先請學生準備當地資料，然後由學生一人一票選出部分景點，這樣做除了幫助學生備課，加強學習效能，也增強了學生對旅程的期待感和投入程度；也有學校知道其中一位隨團老師即將退休，於是暗中聯同學生，準備一個小型惜別派對，為老師送上驚喜。就算身處外地，很多老師也不會錯過任何機會，繼續為學生進行言教和身教，這是這些學校遊學團所帶給我的「感動位」。

旅行多鬼故，聽校長講遊學團，也聽過不少「恐怖經歷」。例如事發在某酒店的一個夜晚，突然有人拍打學生房門，並送上一個杯麵。結果發現，拍門的原來是一名學生家長，偷偷訂了同一酒店的房間，還要趁晚上給小朋友送上他最愛的杯麵作宵夜……

校長老友說，這類家長在遊學團「老是常出現」：有些會自己多買一張火車票，有些會多訂一間酒店房，有些會違反學校禁止學生攜帶手提電話的規定，以便隨時追查子女的行踪。作為一個家長，我希望子女從遊學團學到的，除了硬知識，其實更重要的是「軟實力」：這包括第一次離開屋企的勇氣、朋輩相處之道、獨立生活遇到的問題和解決方法等，遊學團就給子女提供了一個寶貴的「實習」機會，但如果家長不先學懂放手，他們也無法學會長大。所以謹奉這位校長呼籲：家長們請放手，好讓子女成長。

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