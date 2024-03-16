學校動態｜保良局牽頭組「幼小同盟」助資源共享　同時培育學生關心不同年齡層的人

▲ 香港幼稚園空間相對狹小，「幼小同盟」政策下幼稚園可使用小學校舍設施，幼稚園學生和小學生一起種植有機蔬菜。

香港很多學校也會與內地或海外學府締結成「姊妹學校」，促進兩地師生交流，但其實「好姊妹」都可以不假外求，最近香港有一批學校就選擇互相結盟，它們不叫做「姊妹學校」，而是叫「幼小同盟」，因為是小學和幼稚園之間的合作，還要是由全港其中一個主要辦學團體——保良局牽頭，在轄下24間幼稚園和24間小學推行。

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本地學校的交流活動，以前都有聽聞，包括女孩子到男校當一日「男校女生」，已經哄動到引來媒體訪問。今次保良局的「幼小同盟」是一個長期合作計劃，能夠發揮的空間就更多。當中保良局旗下、深受家長歡迎的「皇牌直資」——保良局陳守仁小學，就已經率先與區內兩間保良局幼稚園結盟，在今個學年安排了幼稚園學生到小學合作種植、收成菜心；還有一個「大哥哥姐姐閱讀計劃」，由小學生向幼稚園學生講英語故事，以及三間學校家長，共同舉辦聖誕聯歡會等。

▲ 保良局推出「幼小同盟」政策，幼稚園學生有機會走進小學和「哥哥姐姐」一同學習、成長。保良局陳守仁小學與區內兩間保良局幼稚園共同舉辦聖誕聯歡會。

相對海外姊妹學校，本地學校結盟的另一個好處是地利之便，有助共享資源。「幼小同盟」就鼓勵校園設施共享，讓幼稚園使用小學校園內的音樂廳、圖書館、單車徑、游泳池等設施。香港不少幼稚園的空間相對狹小，令很多教學計劃也只能成為空中樓閣。解決了土地問題，相信這些幼稚園學的教學活動會變得更加精彩。

這種「幼小同盟」活動聽起來，好像主要是幼稚園學生得益，保良局陳守仁小學的周智銘校長，則跟我分享了另一個角度。他表示，現在香港很多獨生子女，就算在學校，也多數與同齡的朋友玩耍，鮮有機會接觸年紀較細的學生，這個計劃令學生「變相多了弟弟妹妹」，讓他們透過種植、閱讀等不等活動，學識照顧和關心不同年齡層的人。

▲ 「幼小同盟」政策下，小學生化身成哥哥姐姐照顧年幼幼稚園學生，分享有趣的圖書及故事給「弟弟妹妹」。

我聽到這裡，則有另一個想法，現時不少小學都會舉辦「開放日」，一方面讓幼稚園學生和家長認識小學生活，另一方面也幫助小學拓展學生來源。保良局轄下幼稚園和小學的結盟活動，其實可以視之為一個開放日活動的「加強版」，透過小學和幼稚園學生定期互相探訪，小學可以更有系統地讓幼稚園家長認識學校的教學手法和理念，亦讓幼稚園學生對未來小學生活有所準備和期盼，能以一個更正面的心情迎接小學生活，相信會相當受K2和K3的家長歡迎。

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