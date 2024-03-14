  • 20°C
香港時間 : 2024314日 (週四) 11:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

復活節美食｜帝逸酒店推期間限定復活節自助盛宴　Alva House辦有奬尋「蛋」遊戲復活兔驚喜現身

親子好去處 11:10 2024/03/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

Alva House及源峰分別推出復活節特色自助餐和套餐。

於2024年3月1日至9月30日期間，帝逸酒店逸軒推出一系列全新「逸軒師房宴—粵味玲瓏」（須提前72小時預訂），以粵菜作基調，糅合川菜、潮州菜及泰菜精髓，嚴選上等優質食材配合創新烹調技巧，變奏出獨樹一幟的味蕾交響盛宴。

童學園
校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

此外，復活節將到，沙田帝逸酒店誠意打造期間限定的復活節自助盛宴，除了一系列色彩繽紛的特色美饌及應節佳餚外，還特別帶來一系列精彩限定活動，讓貴客及親友摰愛歡度愉悅開心的復活節。

期間，Alva House及源峰分別推出復活節特色自助餐和套餐，讓您與親友以舌尖細味節日的歡樂滋味。Alva House更會舉辦有奬尋蛋遊戲及早午餐晚餐自助餐限定的繪製復活蛋活動，活潑可愛的復活兔亦會驚喜現身，讓客人一邊品嘗各種美味佳餚，一邊締造快樂的美好回憶。

Alva House將於2024年3月29日至4月1日期間推出奇趣繽紛復活節特色早午餐和自助晚餐，大廚團隊匠心呈獻一系列繽紛美味的特色節慶美饌，以及多款餐廳招牌美食，讓您與大小朋友在270尺自助餐桌上盡情投入節日的歡樂氣氛！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯︰陳珈希

相關文章

米芝蓮2024｜香港7食肆上榜必比登推介名單　一文盡看7店特色美食【內附名單】
13:08 2024/03/07
米芝蓮2024｜香港7食肆上榜必比登推介名單　一文盡看7店特色美食【內附名單】
寵物友善丨Coast Coffee五星餐單　天后店設露天位歡迎毛孩同座
11:56 2024/03/07
寵物友善丨Coast Coffee五星餐單　天后店設露天位歡迎毛孩同座
【米芝蓮2024】文苑飯莊廚師多間知名食府出身　獲讚「小炒王」重本用日本食材冀破格粵菜
13:54 2024/03/07
【米芝蓮2024】文苑飯莊廚師多間知名食府出身　獲讚「小炒王」重本用日本食材冀破格粵菜

你可能感興趣

米芝蓮2024｜香港7食肆上榜必比登推介名單　一文盡看7店特色美食【內附名單】
13:08 2024/03/07
米芝蓮2024｜香港7食肆上榜必比登推介名單　一文盡看7店特色美食【內附名單】
寵物友善丨Coast Coffee五星餐單　天后店設露天位歡迎毛孩同座
11:56 2024/03/07
寵物友善丨Coast Coffee五星餐單　天后店設露天位歡迎毛孩同座
【米芝蓮2024】文苑飯莊廚師多間知名食府出身　獲讚「小炒王」重本用日本食材冀破格粵菜
13:54 2024/03/07
【米芝蓮2024】文苑飯莊廚師多間知名食府出身　獲讚「小炒王」重本用日本食材冀破格粵菜
餐廳情報 著數優惠 商場活動 晚餐 午餐 復活節 沙田 酒店 自助餐