復活節美食｜帝逸酒店推期間限定復活節自助盛宴　Alva House辦有奬尋「蛋」遊戲復活兔驚喜現身

▲ Alva House及源峰分別推出復活節特色自助餐和套餐。

於2024年3月1日至9月30日期間，帝逸酒店逸軒推出一系列全新「逸軒師房宴—粵味玲瓏」（須提前72小時預訂），以粵菜作基調，糅合川菜、潮州菜及泰菜精髓，嚴選上等優質食材配合創新烹調技巧，變奏出獨樹一幟的味蕾交響盛宴。

此外，復活節將到，沙田帝逸酒店誠意打造期間限定的復活節自助盛宴，除了一系列色彩繽紛的特色美饌及應節佳餚外，還特別帶來一系列精彩限定活動，讓貴客及親友摰愛歡度愉悅開心的復活節。

期間，Alva House及源峰分別推出復活節特色自助餐和套餐，讓您與親友以舌尖細味節日的歡樂滋味。Alva House更會舉辦有奬尋蛋遊戲及早午餐晚餐自助餐限定的繪製復活蛋活動，活潑可愛的復活兔亦會驚喜現身，讓客人一邊品嘗各種美味佳餚，一邊締造快樂的美好回憶。

Alva House將於2024年3月29日至4月1日期間推出奇趣繽紛復活節特色早午餐和自助晚餐，大廚團隊匠心呈獻一系列繽紛美味的特色節慶美饌，以及多款餐廳招牌美食，讓您與大小朋友在270尺自助餐桌上盡情投入節日的歡樂氣氛！

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責任編輯︰陳珈希