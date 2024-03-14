飲酒過量｜男子受邀食團年飯酒後跌倒摔成植物人　同場13人結果判賠咁多錢

▲ 男子受邀食團年飯，酒後跌倒摔成植物人，同場13人結果判賠咁多錢。

【飲酒/醉酒/植物人/團年飯】請客食飯竟反被告上法庭？內地一名劉姓男子在2022年受邀去吃「殺豬飯」（當地傳統「團年飯」），未料在去廁所時不慎摔倒並陷入昏迷，送院檢查後被診斷為植物人。事後，聚會發起人以及同場12名賓客被劉男家屬提告，遭判處罰賠償合共17.8萬人民幣（約19.36萬港元）。

最新影片推介：

綜合内地媒體報道，2022年1月，貴州一名劉姓男子受邀到友人家中吃「殺豬飯」，聚會中，劉男先與同桌9人猜枚飲酒，其後又與旁邊的4人飲酒。中途劉男離開上廁所，疑因過量飲酒摔倒昏迷，直至其他人吃完團年飯後才被發現。

隨後，眾人將劉男送回家中，惟他遲遲未醒，劉男的家人才將他送往醫院。經醫生檢查後，確診劉男為重型顱腦損傷，呈持續性植物生存狀態，屬一級傷殘。劉男的家屬對事件感到十分憤怒，遂決定起訴聚會發起人及同場的12名賓客。

經法院審判後，法官認為原告劉姓賓客作為成年人，理應意識到過量飲酒帶來的後果，但他沒有加以重視，因此需要為事件承擔主要責任，同時亦裁定聚會發起人和12名賓客需要承擔法律責任。

法官亦提醒，假如飲酒的行為是被強迫、明知對方不能飲酒仍然向他灌酒、飲醉時沒有將醉酒者安全護送，或者沒有勸阻飲酒者酒後駕駛，因而造成車禍等損害，同桌飲酒者也需要負上相關法律責任。

在法官的調解下，今年3月5日，劉男的家屬與13名被告達成和解，13人合共同賠償17.8萬人民幣，其中9人賠償12.3萬人民幣（約13.57萬港元），另外4人賠償5.5萬人民幣（約6萬港幣）。

過量攝取酒精可致急性酒精中毒

醫院管理局急症科統籌委員會主席徐錫漢醫生曾指出，過量攝取酒精會抑壓大腦功能，並會出現頭痛、嘔吐、呼吸困難、失去知覺、昏迷等反應，亦可引致急性酒精中毒。

他提醒，市民要自行判斷身體可承受的酒量，如飲酒後出現面紅或感到身體發熱時，應立即停止飲酒，並用熱毛巾作熱敷。

根據世界衛生組織（WHO）資料，酒精中毒的症狀包括臉紅，言語不清，步態不穩，多動，多語，行為失態，反應遲緩，判斷力受損，麻木等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣