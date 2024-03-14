黃昏之戀｜魯振順形容與60歲女友關係似母子　自揭分房瞓：我哋神交

▲ 魯振順與女友關係似母子！

現年65歲的資深藝人魯振順，於2021年4月初公布戀情，與女友Julie相戀四個月就決定結婚，他在去年曾承認婚事已告吹，還遺憾因另一半身體緣故，故不得不打消生小朋友的念頭！

魯振順曾強調他與Julie未有分手，二人已同居生活，魯振順最近就形容二人關係像「母子」，又稱Julie為「老母」！

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魯振順與女友似母子

單身23年的魯振順，近年重遇43年前因參加歌星選拔賽而認識的Julie，二人曾有開心時光，但熱戀過後，魯振順就批評Julie囉嗦、控制欲強，比較似「老母」。

魯振順多年來享受自由自身，面對被老伴約束、「問長問短」，當然就不太好受！他視女友為靈魂伴侶，女友就為他煮住家飯、包餃子，互相照顧。

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魯振順與女友分房瞓

魯振順自揭自己與女友分房瞓，他指是由於二人作息與習慣不同、各有很大的鼻鼾聲，故免得帶來影響。

他稱二人現時已沒有性生活，並說：「我哋神交就得喇。」

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