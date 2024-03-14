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張氏一家丨張致恒一家獲贈主題樂園年票　雯雯發帖感謝：你哋全部都好有愛

娛樂 12:24 2024/03/14

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張致恒太太雯雯發文問：「有冇人有二手凍肉櫃？」

張致恒（Steven）先後辭去小食店、情趣用品店的店員工作，其最新動向就是做直播帶貨「吸金」、曾跟老婆區燕雯（雯雯）開製作公司，看似努力搵銀養家！

曾開網店被指責賣A貨

雯雯昨日（3月14日）於IG限時動態發文寫道：「有冇人有二手凍肉櫃？」，令人揣測雯雯又想開網店買賣嘢。

事實上，雯雯去年曾開網店賣童裝、嬰兒用品和寵物食品，但有網民指其出售的童裝為內地A貨，並非她所言的韓國貨，當時更有網民溫提雯雯，出售A貨產品屬侵權行為，有機會被相關部門拘捕。

張氏一家丨張致恒唔介意成為別人踏腳石　Steven：人哋講我嘅又上新聞

張致恒太太雯雯於網上徵求「二手凍肉櫃」。 （取自instagram）

獲贈主題樂園年票

此外，某網民向張致恒一家贈送主題樂園的年票，雯雯隨即開post感謝捐贈者：「只想講一聲多謝，這對於佢哋係好大嘅禮物。Just want to say thank you.It's a very big gift for the boys.」，其後雯雯再出post「多謝IG嘅媽媽，你哋全部都好有愛。」

主題樂園的門票價錢並不便宜，一張成人年度銀卡售價1468元，至於小童年票就1088，所以張氏一家人獲贈價值5112元的年票，捐贈者都幾慷慨噃！

張氏一家丨雯雯指責Steven冇反省自己問題　願意與另一半離婚

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撰文 : TOPick柴犬出動

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