張氏一家丨張致恒一家獲贈主題樂園年票　雯雯發帖感謝：你哋全部都好有愛

▲ 張致恒太太雯雯發文問:「有冇人有二手凍肉櫃?」

張致恒(Steven)先後辭去小食店、情趣用品店的店員工作,其最新動向就是做直播帶貨「吸金」、曾跟老婆區燕雯(雯雯)開製作公司,看似努力搵銀養家!

曾開網店被指責賣A貨

雯雯昨日(3月14日)於IG限時動態發文寫道:「有冇人有二手凍肉櫃?」,令人揣測雯雯又想開網店買賣嘢。

事實上,雯雯去年曾開網店賣童裝、嬰兒用品和寵物食品,但有網民指其出售的童裝為內地A貨,並非她所言的韓國貨,當時更有網民溫提雯雯,出售A貨產品屬侵權行為,有機會被相關部門拘捕。

▲ 張致恒太太雯雯於網上徵求「二手凍肉櫃」。 (取自instagram)

獲贈主題樂園年票

此外,某網民向張致恒一家贈送主題樂園的年票,雯雯隨即開post感謝捐贈者:「只想講一聲多謝,這對於佢哋係好大嘅禮物。Just want to say thank you.It's a very big gift for the boys.」,其後雯雯再出post「多謝IG嘅媽媽,你哋全部都好有愛。」

主題樂園的門票價錢並不便宜,一張成人年度銀卡售價1468元,至於小童年票就1088,所以張氏一家人獲贈價值5112元的年票,捐贈者都幾慷慨噃!

