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長壽秘訣︱英國研究：每周步行1.5萬步可延壽3年　整體死亡風險降27%

保健美顏 12:18 2024/03/14

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英國研究：每周步行1.5萬步可延壽3年，整體死亡風險降27%。

【步行/走路/運動/長壽/死亡風險】都市人總說沒時間運動，但其實多行路已是最簡單、最容易做到的運動方式之一，對身體更是很有益！有英國研究證實，每星期步行1.5萬步，女性預期壽命可延長3年，男女整體死亡風險降27%。

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Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

綜合外媒報道，英國保險公司Vitality與倫敦經濟學院（London School of Economics），分析了英國與南非逾百萬人超過10年的習慣行爲，發現英國有約35%人口屬於「不運動」（inactive）狀態，增加患上二型糖尿病等非傳染性疾病風險，加劇了身體健康狀況的惡化。

不過研究還發現，有一半人只要每星期步行5000步，住院人數則明顯減少，更能每年為英國國民健保署（NHS）節省約40億英鎊。而按此步行頻率，若能做到每星期步行3次，每次5000步，共1.5萬步，估計可節省健保費用高達150億英鎊。

女性可延壽3年 男女整體死亡風險降27%

另外，研究指出，若保持上述步行習慣2年，對所有年齡層都有正面影響。其中，男性預期壽命可延長2.5年，女性更能延長3年。若增加每次步行至7500步，對老年人的健康改善更可觀，預計65歲以上老年人死亡風險能降低52%；45至65歲年齡層降低38%，男女整體年齡降低27%。

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責任編輯：羅嘉欣

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