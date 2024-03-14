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消委會︱6款安撫奶嘴夾不達標嬰兒恐窒息纏頸　推介5星滿分奶嘴夾名單最平$29

新手爸媽 11:29 2024/03/14

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消委會發現6款安撫奶嘴夾不達標，嬰兒恐窒息纏頸，推介5星滿分奶嘴夾名單最平$29。

【消委會/奶嘴夾/奶嘴/安全名單/兒童健康】很多父母都會為嬰幼兒準備安撫奶嘴，並加配奶嘴夾，不過選購時要留意產品質量和安全性。消委會測試市面上15款安撫奶嘴夾樣本，發現4成（6款）未能通過歐洲標準的安全要求，存在窒息或纏頸風險。TOPick根據測試結果，整合出5星滿分的奶嘴夾名單，價錢由$29至$228，各位家長不妨參考。

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消委會測試安撫奶嘴夾

消委會從市面搜集15款安撫奶嘴夾樣本，售價由$26至$329，包括平面和立體款式，當中10款附有衣物夾，另外5款則非用作固定在衣物上，例如有毛絨玩具或布料部件，全部不設衣物夾。

消委會最新一期《選擇》月刊公布15款安撫奶嘴夾測試結果。（消委會提供圖片）

5款欠通風氣孔有窒息風險

測試發現，5款樣本的衣物夾或裝飾部件能穿過2個模擬嬰幼兒口腔的測試模板，卻沒有提供通風氣孔，不符合現行標準，或會引致窒息風險。此外，標準要求安撫奶嘴夾若有可拆卸的部分，儘管留有氣孔，亦不能穿過另一個直徑5較細、模擬嬰兒嘴巴大小的測試模板，防止嬰幼兒誤吞。

5款過長或有纏頸風險

有5款樣本量得的長度介乎223毫米至286毫米，超出歐洲標準要求的220毫米，具潛在纏頸窒息風險。

1款未通過耐用及拉力測試

另有1款樣本未通過耐用測試，而測試後所產生的細小碎件也存有令嬰幼兒因誤吞而窒息的風險。

消委會5星安撫奶嘴夾

是次測試中，有6款安撫奶嘴夾總評獲5星滿分，價錢由$29至$228，點擊下圖查看完整名單：

點擊圖片放大
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另外，有兩款安撫奶嘴夾樣本總評達4.5分，分別為「Minimoto 貓頭鷹奶嘴鏈（藍色）」及「Philips Avent 安撫奶嘴玩偶（大象）」。

消委會使用貼士

安撫奶嘴夾為嬰幼兒的貼身用品，家長選擇及供嬰幼兒使用時可參考以下小貼士：

  • 細閱產品使用及說明資料，並留意警告字句。使用前細心檢查，若有任何損壞，應立即捨棄；
  • 切勿自行延長安撫奶嘴夾的連接帶，避免嬰幼兒有被纏頸的風險；
  • 時刻留意嬰幼兒的使用情況，確保嬰幼兒安全；
  • 大部分安撫奶嘴夾產品不能以高溫消毒。清潔安撫奶嘴夾前，應細閱產品的標籤，包括耐熱溫度、洗衣標籤，以及清潔時的注意事項。

家長選購安撫奶嘴夾時應細閱產品資料。（林宇翔攝）

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責任編輯：沈佩珊

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