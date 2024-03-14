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輪候公屋｜港女排公屋首派荃灣石圍角邨　嫌1個原因拒絕被勸接受︰交通方便

家事百科 12:25 2024/03/14

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一名女網民獲派荃灣石圍角邨，然而因樓層低等原因拒絕首派，網上發文問可否直接致電房署拒絕，有網民力勸可以一要，形容交通便利。（香港經濟日報資料圖片）

【公屋輪候/荃灣/石圍角邨】所謂「得公屋得天下」，一位正在輪候公屋的女子，最近獲派荃灣石圍角邨，然而因為一個主要原因，她選擇拒絕首，於是網上發文詢問可否直接致電房屋署拒絕。有網民力勸可以一要，形容該邨交通便利，十分鐘內抵達地鐵站。

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該名女網民日前在社交平台Facebook社群「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文，稱1月中收到房屋署寄信通知，首派荃灣石圍角邨石荷樓，月租$1,471元，然而該女網友稱因為樓層低等因素，會拒絕首派，詢問網民若然拒絕，可否直接致電房屋署。

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網民讚石圍角邨交通方便

不少網民直言，帖主可以直接「打電話」，不用親身到房屋署處理，亦有人稱「有啲可以直接打電話拒絕，有啲要親自行一轉拒絕」，建議帖主先行打電話問清楚。

有網民直言，石圍角邨交通方便，「但超方便，步行15分鐘荃灣」，「石荷樓超方便，十分鐘左右到荃灣站或大窩口站」；更有人表示，「低層有低層好，唔一定壞，我住超低層」、「出街唔駛等lift」、「本人住石圍角半年，超底層，好舒服，8分鐘到達荃灣站」。

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責任編輯︰王明芳

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