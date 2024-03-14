再見‧枕邊人丨「運輸兵」羅天宇打動娘娘黃智雯　「心機女」張曦雯影全家福宣示主權

▲ 《再見‧枕邊人》

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演的TVB劇《再見‧枕邊人》，在昨晚（3月13日）劇情講述「心機女公關」朱善美Rachel（張曦雯飾）與未婚夫楊萬森（馬德鐘飾）、準繼子楊志鶱（劉宸熙飾）及其父朱賢達（杜燕歌飾）到影樓影全家福，還刻意安排晴天（黃智雯飾）來到影樓，藉此宣示主權。

而晴天懷疑爆出盧國峰（魯振順飾）醜聞之人是善美，在影樓與她對質，惟苦無證據。兩女互寸場口「戲」味十足，善美拋下不少金句，「咁早就走，驚中途加入騷擾到我哋？」、「誤會？誤會啲咩呀？你唔係覺得Dr. Lo畀人揭發養豹件事同我有關呀？你咪講笑啦，一個贊助你就諗咁多嘢。」

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▲ 《再見‧枕邊人》

晴天亦不輸蝕：「點會呢，其實喺志鶱人生裡面，一開始已經有我，就算有冇你哋中途加入，都改變唔到我哋兩母子嘅關係。」晴天回到律師樓仍然氣憤難平，向金長勝（羅天宇飾）狠狠拋下一句：「唔想死，唔好行埋嚟！」

但向來對晴天關懷備至的長勝，出盡法寶為博紅顏一笑，不但任由對方「咬手」發洩，又不惜模仿猩猩行走氹晴天開心，暖男指數爆燈！

▲ 《再見‧枕邊人》

羅天宇「暖男七式」大晒冷

另外，Rachel裝作不小心向心聲員工洩漏婚訊刻意要晴天難堪當下，晴天急召柴可夫長勝接走她，長勝一call即到，及後二人在海旁邊欣賞日落邊把酒談心，借酒澆愁的晴天不時把頭靠在長勝肩膀，又一支啤酒兩份飲，「晴勝CP」互動親暱。

最終喝得醉醺醺的晴天由長勝揹回座駕，甜蜜滿滿。之後長勝又在浴室門前上演壁咚場口，並鬼馬地戲弄晴天：「負唔負責任先？」畫面甚有韓劇feel，既浪漫又搞笑。

羅天宇將「暖男」形象完美演繹出來，繼之前為晴天執拾兼佈置房間，每次晴天「訊息召喚」必定「運輸兵」上身隨傳隨到；落樓接因服藥過量不適的晴天，即使穿著「假狗西裝」仍甘願脫下西裝褸為晴天披上，加上昨晚的揹「醉娃晴」上車，大玩壁咚、扮猩猩及忍痛被咬手臂發洩的場口，「暖男七式」大晒冷，相當煞食！

長勝外型與內裡成反差

羅天宇受訪時表示很喜歡「暖男」長勝一角，外表看似爛撻撻，但內裡擁有一顆善良溫柔的心：「好多網民鍾意我同晴天嘅互動，雖然好多吵吵鬧鬧，但係好關心同保護對方，幾鍾意呢個對比，表面好似鬧嚟鬧去冇禮貌，但其實冚住一層關心喺裡面。」

向來是怕醜仔的天宇直言收到劇本時，已很想將這種感覺放大呈現出來，順勢向觀眾派心心：「扮猩猩呢啲除咗希望氹到晴天開心，都希望氹到觀眾開心。」揚言繼續會留意網民反應，希望觀眾感受到他為角色花下的心思。

▲ 《再見‧枕邊人》

另一邊廂長勝發現被人安裝偷聽器，認定萬森所為，故設局裝萬森彈弓。雖然萬森中計斷正迷你倉，但卻反咬長勝接近晴天另有企圖。

之後萬森拆解到晴天日程表內容，與好友「老鬼」魯正輝（徐榮飾）挖出晴天當年埋藏在泥土裡的錄音機，內容為萬森與晴天的對話……晴天說：「係咪為咗錢，你咩都會做？」、「咁你為咗錢係咪會殺咗我？」萬森則說：「你唔好逼我咁做！」、「唔好用道德綁架我！」

其後萬森把錄音刪掉兼毀壞錄音機，種種線索都指向萬森似乎就是晴天當年失蹤的始作俑者。

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