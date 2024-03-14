美食登陸｜1957 & Co.首次引入西班牙橡果飼養伊比利亞火腿　意式餐廳Paper Moon設多款伊比利亞火腿菜式

▲ 1957 & Co. 首次引入兩款來自西班牙，橡果飼養的 Mafresa 50% 及 100% 伊比利亞火腿 (Ibérico Ham)。

本地餐飲集團 1957 & Co. 一直致力為客人呈獻各國佳餚，締造溫馨難忘的用餐體驗。集團最近更首次引入兩款來自西班牙，橡果飼養的 Mafresa 50% 及 100% 伊比利亞火腿 (Ibérico Ham)，為大家帶來這西班牙的「國寶級」美食。同時，集團旗下的意大利餐廳Paper Moon亦特別設計了多款伊比利亞火腿菜式，展現不一樣的風味。

是次1957 & Co. 悉心引入兩款品質上乘的Mafresa伊比利亞火腿，分別為：黑標 (Bellota 100% Ibérico) 及 紅標 (Bellota Ibérico)，前者由橡果餵飼的 100% 純種伊比利亞黑毛豬製成，醃製時間48個月，脂香油潤、堅果味濃、餘韻綿長；後者則由橡果餵飼、擁有50%伊比利亞血統的黑毛豬製成，醃製時間42個月，油脂分佈平均，鹹香中帶有堅果香氣。兩款火腿均由專業侍肉師切割，以保留最佳風味。

Mafresa包裝火腿現於集團旗下三間指定餐廳——Paper Moon、赤の匠、十里洋場，及網上商店同步發售。

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責任編輯︰陳珈希