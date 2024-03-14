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鐵桶律師｜美國傳奇律師逝世終年78歲　6歲患小兒麻痺困「鐵肺」70年展不朽精神

醫健人物 12:04 2024/03/14

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美國傳奇律師Paul Alexander逝世，終年78歲。

【小兒麻痺/癱瘓/殘疾/律師/鐵肺】美國傳奇律師Paul Alexander於本周一（11日）逝世，終年78歲。他在6歲時確診小兒麻痺症，由於無法自主呼吸，已困在俗稱「鐵肺」的大型醫療設備中70年，並打破世界紀錄，成為世上靠「鐵肺」維生而存活時間最長的病人。

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綜合外媒報道，一名幫助Paul Alexander的籌款人透過GoFundMe專頁發布更新，證實他於當地時間11日在德州離世，並表示「我們會想念你，永遠記得你。謝謝你與我們分享你的故事。」

Paul Alexander出生於1946年，上世紀小兒麻痺症（Polio，又稱脊髓灰質炎）肆虐，他亦不幸在6歲時患病，導致頸部以下癱瘓、喪失肌肉能力，無法自主呼吸。他自此住進「鐵肺」內，並依靠它來幫助呼吸。據報，「鐵肺」是一種負壓呼吸機，原理是透過鐵桶內的氣壓變化，幫助患者自主呼吸。部份永久癱瘓的小兒麻痺症病人須終生被困在「鐵肺」中。

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雖身殘但志堅，Paul患病後沒有放棄生活，而是選擇奮發學習，最終成功克服身體限制考上德州大學法學院，並通過考試獲得法學學位，成為律師，數十年來一直在法律界工作。

隨著醫學進步，小兒麻痺症疫苗和現代呼吸機相繼出現，「鐵肺」已被淘汰。但Paul早已習慣使用「鐵肺」，亦不想醫護人員在他身上再打開一個呼吸造口，因此拒絕轉用新型呼吸機。

此外，他曾透過用嘴咬筆的方式，在鍵盤上一字一句地撰寫回憶錄，除了記錄自己的一生之外，亦希望幫助人們了解小兒麻痺症患者的生活方式，以及為甚麼要全球致力對抗這種疾病。《紐約郵報》稱，Paul在2021年受訪時曾表示：

我從未放棄，而且我（仍然）不會放棄。

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責任編輯：羅嘉欣

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