星二代｜汪琳母女赴新加坡睇Taylor Swift演唱會　培育餅印女考入女拔靠2大關鍵

▲ 廿四孝媽媽汪琳陪12歲大女張梓彤（Kesha）赴新加坡睇Taylor Swift演唱會追星打卡。

【星二代/汪琳女兒/女拔/Taylor Swift演唱會】美國樂壇天后Taylor Swift演唱會吸引群星朝聖，當中廿四孝媽媽汪琳陪12歲大女張梓彤（Kesha）赴新加坡追星打卡，化身小粉絲排隊買周邊產品。從相片可見，汪琳的餅印女愈大愈靚，眼大大似足媽媽，笑容甜美。汪琳更留言表示，與女兒一起看Taylor Swift演唱會尾場，非常精彩。

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汪琳近日在IG分享，陪女兒到新加坡觀看樂壇天后Taylor Swift演唱會的照片。兩母女到當地看尾場演出，單是排隊買周邊產品已經十分興奮，更戴上十多條「友誼手鍊」裝束，絕對是Taylor Swift的粉絲。汪琳兩母女坐在搖滾區狂影相留念，兩人用心打扮眼角都貼上閃片。汪琳留言表示，與女兒一起看Taylor Swift演唱會尾場，非常精彩。

Eras tour N6 in Singapore! Had an amazing night with Kesha！

▲ 汪琳留言表示，與女兒一起看Taylor Swift演唱會尾場，非常精彩。（相片來源：IG@irenewanglam）

汪琳栽培女兒成功入女拔

現年46歲的汪琳於2011年誕下女兒張梓彤（Kesha）後息影，7年後再誕一子Lewie。汪琳息影後，多年來用心栽培子女，女兒更成功入讀神級女校拔萃女小學，可見她教導有方。

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汪琳培育大女品格修養

汪琳曾接受TOPick訪問談及教養心得，她謙稱只是盡本分教導子女，自己絕不是虎媽催谷。她多年來最著重與女兒溝通，著重培養開朗、有禮的性格，「孩子的修養比成績更重要。」

大女Kesha於6歲時成功考入傳統名校拔萃女小學，全靠兩大關鍵能力，包括性格主動及英語能力佳。汪琳指面試成功的關鍵是要讓學校覺得孩子合群、有自理能力，能與同學互相幫忙。

▲ 今年12歲的大女Kesha品學兼優，入讀神校拔萃女小學。（相片來源：IG@irenewanglam）

汪琳女兒自小培養英語能力

汪琳笑言自己和丈夫也非愛閱讀之人，但Kesha卻愛上看英文書，樂於以英語表達自己。女兒又喜歡唱英文歌，去主題公園時，她特別喜歡與外國人扮演的公主傾偈。對英文的聽說讀寫從小開始培養，汪琳會每晚陪女兒睡前講故事，到女兒逐漸長大，就變成兩母女Girls’ talk，以傾心事為主，女兒會分享在學校發生的趣事及學習點滴，當女兒有問題，汪琳亦會在此時輔導她。

Kesha現在身為Taylor Swift的粉絲，相信她愛聽英文歌，英語能力必定進步不少。

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責任編輯：王明芳