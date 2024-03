星二代｜汪琳母女赴新加坡睇Taylor Swift演唱會　培育餅印女考入女拔靠2大關鍵

【星二代/汪琳女兒/女拔/Taylor Swift演唱會】美國樂壇天后Taylor Swift演唱會吸引群星朝聖,當中廿四孝媽媽汪琳陪12歲大女張梓彤(Kesha)赴新加坡追星打卡,化身小粉絲排隊買周邊產品。從相片可見,汪琳的餅印女愈大愈靚,眼大大似足媽媽,笑容甜美。汪琳更留言表示,與女兒一起看Taylor Swift演唱會尾場,非常精彩。

汪琳近日在IG分享,陪女兒到新加坡觀看樂壇天后Taylor Swift演唱會的照片。兩母女到當地看尾場演出,單是排隊買周邊產品已經十分興奮,更戴上十多條「友誼手鍊」裝束,絕對是Taylor Swift的粉絲。汪琳兩母女坐在搖滾區狂影相留念,兩人用心打扮眼角都貼上閃片。汪琳留言表示,與女兒一起看Taylor Swift演唱會尾場,非常精彩。

Eras tour N6 in Singapore! Had an amazing night with Kesha!