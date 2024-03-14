  • 21°C
香港時間 : 2024314日 (週四) 15:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代｜汪琳母女赴新加坡睇Taylor Swift演唱會　培育餅印女考入女拔靠2大關鍵

育兒資訊 13:25 2024/03/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

廿四孝媽媽汪琳陪12歲大女張梓彤（Kesha）赴新加坡睇Taylor Swift演唱會追星打卡。

【星二代/汪琳女兒/女拔/Taylor Swift演唱會】美國樂壇天后Taylor Swift演唱會吸引群星朝聖，當中廿四孝媽媽汪琳陪12歲大女張梓彤（Kesha）赴新加坡追星打卡，化身小粉絲排隊買周邊產品。從相片可見，汪琳的餅印女愈大愈靚，眼大大似足媽媽，笑容甜美。汪琳更留言表示，與女兒一起看Taylor Swift演唱會尾場，非常精彩。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

汪琳近日在IG分享，陪女兒到新加坡觀看樂壇天后Taylor Swift演唱會的照片。兩母女到當地看尾場演出，單是排隊買周邊產品已經十分興奮，更戴上十多條「友誼手鍊」裝束，絕對是Taylor Swift的粉絲。汪琳兩母女坐在搖滾區狂影相留念，兩人用心打扮眼角都貼上閃片。汪琳留言表示，與女兒一起看Taylor Swift演唱會尾場，非常精彩。

Eras tour N6 in Singapore! Had an amazing night with Kesha！

汪琳留言表示，與女兒一起看Taylor Swift演唱會尾場，非常精彩。（相片來源：IG@irenewanglam）

汪琳栽培女兒成功入女拔

現年46歲的汪琳於2011年誕下女兒張梓彤（Kesha）後息影，7年後再誕一子Lewie。汪琳息影後，多年來用心栽培子女，女兒更成功入讀神級女校拔萃女小學，可見她教導有方。

點擊圖片放大
+4
+3

汪琳培育大女品格修養

汪琳曾接受TOPick訪問談及教養心得，她謙稱只是盡本分教導子女，自己絕不是虎媽催谷。她多年來最著重與女兒溝通，著重培養開朗、有禮的性格，「孩子的修養比成績更重要。」

大女Kesha於6歲時成功考入傳統名校拔萃女小學，全靠兩大關鍵能力，包括性格主動及英語能力佳。汪琳指面試成功的關鍵是要讓學校覺得孩子合群、有自理能力，能與同學互相幫忙。

今年12歲的大女Kesha品學兼優，入讀神校拔萃女小學。（相片來源：IG@irenewanglam）

汪琳女兒自小培養英語能力

汪琳笑言自己和丈夫也非愛閱讀之人，但Kesha卻愛上看英文書，樂於以英語表達自己。女兒又喜歡唱英文歌，去主題公園時，她特別喜歡與外國人扮演的公主傾偈。對英文的聽說讀寫從小開始培養，汪琳會每晚陪女兒睡前講故事，到女兒逐漸長大，就變成兩母女Girls’ talk，以傾心事為主，女兒會分享在學校發生的趣事及學習點滴，當女兒有問題，汪琳亦會在此時輔導她。

Kesha現在身為Taylor Swift的粉絲，相信她愛聽英文歌，英語能力必定進步不少。

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

星二代｜吳彥祖全家出席格林美頒獎禮　10歲女兒遺傳媽媽超模身高愈大愈靚
17:40 2024/02/08
星二代｜吳彥祖全家出席格林美頒獎禮　10歲女兒遺傳媽媽超模身高愈大愈靚
星二代學校︱周吉佩女兒奪3個進步獎　讀一條龍直資名校曾誕4名IB狀元
18:30 2024/02/23
星二代學校︱周吉佩女兒奪3個進步獎　讀一條龍直資名校曾誕4名IB狀元
星二代｜洪欣10歲細女暴風成長少女味濃　超強基因倒模餅印爸爸張丹峰
17:34 2024/03/04
星二代｜洪欣10歲細女暴風成長少女味濃　超強基因倒模餅印爸爸張丹峰

你可能感興趣

星二代｜吳彥祖全家出席格林美頒獎禮　10歲女兒遺傳媽媽超模身高愈大愈靚
17:40 2024/02/08
星二代｜吳彥祖全家出席格林美頒獎禮　10歲女兒遺傳媽媽超模身高愈大愈靚
星二代學校︱周吉佩女兒奪3個進步獎　讀一條龍直資名校曾誕4名IB狀元
18:30 2024/02/23
星二代學校︱周吉佩女兒奪3個進步獎　讀一條龍直資名校曾誕4名IB狀元
星二代｜洪欣10歲細女暴風成長少女味濃　超強基因倒模餅印爸爸張丹峰
17:34 2024/03/04
星二代｜洪欣10歲細女暴風成長少女味濃　超強基因倒模餅印爸爸張丹峰
家庭教育 育兒心得 星二代 汪琳 拔萃女小學 演唱會