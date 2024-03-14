黑市代孕｜愛子病重急籌醫藥費　90後媽媽做代母賺錢遭拖欠22萬報酬

【代孕/代母/產子/雙胞胎/醫藥費】父母為子女，總是不計代價付出所有。內地一名90後媽媽，為了幫病重的愛兒籌措醫藥費，不惜做代母，賺取27萬元人民幣（約29萬元港幣）「快錢」救子。未料誕下一對雙胞胎後卻遭對方「拖數」，至今僅收到7萬元人民幣（約7.6萬元港幣）。經歷了十月懷孕的辛酸，如今「人財兩失」，事主求助無門，只能在醫院泣嘆：「要不是那時候孩子病得嚴重，我也不會走這條路……」

最新影片：

綜合內媒報道，湖南長沙一名90後代孕媽媽林女士接受媒體訪問時表示，早前兒子病得非常嚴重，為了可盡快籌得大筆醫藥費，決定接下一單能賺取27萬元人民幣報酬的代母工作。

之後林女順利懷孕，並於今年1月在湖南一間醫院剖腹誕下一對雙胞胎，惟機構事後卻未有按照結清報酬，僅向林女繳付約7萬後便不了了之。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

由於代孕服務屬內地灰色產業，林女如今處境極尷尬，既無處申訴、亦不願就此作罷，最終決定尋求媒體協助，泣訴自己本不想惹事生非，「想著明天結了尾款就走」，嘆指自己如今處境極為無奈：「要不是那時候小孩病得嚴重，我也不會自己懷小孩的（做代母），也不會走這條路啊……」

內地曾被揭多間機構涉提供代孕服務

內地過去亦曾有代孕機構被揭發，涉嫌提供賣卵、賣精、代孕等「一條龍」不法服務，例如一家名為「幸孕星」的代孕機構，聲稱能提供賣卵、賣精、試管胚胎、選性別、代孕等「一條龍」服務，在北京、杭州、長沙、廣州有4家分公司，已將違法代孕做成「灰色產業」。

機構甚至還會將20歲至25歲的賣卵女生，依照身材、長相、學歷分等級標價，更聲稱可讓客戶挑選胎兒性別。機構職員透露，賣卵女生會按不同的等級而標價不同。一般而言，如買家與供卵者不見面的情況下，價格為5萬元人民幣（約5.6萬港元）。假如買家對賣卵女生學歷及長相有要求，便可能要6至8萬人民幣 （約6.6萬至8.8萬港元），甚至幾十萬人民幣。至於代孕女生的安排，則10個月索價50萬元人民幣（約55萬港元），當中女生可收到35萬元人民幣（約39萬港元）。

由於涉及到賣卵、賣精、代孕等非法行為，職員表示，嬰兒在出生前可以租一名「媽媽」在醫院建檔，方便未來騙取「醫學出生證明」，「一條龍」代孕的非法服務報價為88萬人民幣（約99萬港元），保證客戶「兩年內抱上娃」。

把握女性黃金生育年齡

常言道「有仔要趁嫩生」，本港婦產科專科醫生謝倩盈曾受訪表示，女性黃金生育年齡是25至34歲，這段時期能孕育出很多健康的卵子，出現妊娠併發症的機率及分娩危險性會較低；而且寶寶出現體重過輕、染色體異常、先天缺陷等的比例亦最低。當女性過了35歲，不僅較難受孕、出現流產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的機率亦較高。

當中，健康的子宮環境及身體狀況有利懷孕，因此她建議想生育的女士，可按以下方法調理身體：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

產前檢查了解夫婦之間健康狀況

謝醫生建議，進行孕前檢查可以令計劃生育的夫婦在懷孕前明瞭雙方的生育能力和健康狀況，並就一些常見的隱性遺傳疾病進行檢驗，為下一代的健康提供更大的保障。孕前檢查包括：常規血液、尿液及子宮檢查、精液檢查，以及乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子、衣原體及性病檢查等。

備孕女士5大注意事項

除調理子宮及養好身體，謝醫生亦建議備孕女士要注意以下事項︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣