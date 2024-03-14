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型佬天花板丨王敏德fit爆參加高爾夫球賽　暖爸與子女零代溝：共同興趣培養感情

娛樂 12:33 2024/03/14

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型爸王敏德參加高爾夫球賽。

現年58歲的型爸王敏德（Michael）在昨日（3月13日）到澳門與一眾演藝界高爾夫球愛好者同場較勁，參加一場星光熠熠的「職業-業餘配對賽」。穿上一身修身運動服的Michael狀態大勇，展示出fit爆身形及矯健身手，被稱讚為男士的「天花板」。

眾所周知，Michael一向熱愛運動，不時於社交網站分享健身、攀石、踩單車的動態，難怪體魄可以時刻保持最佳狀態。不過眾多運動之中，高爾夫球始終是Michael的最愛，最近更榮升為澳門職業高爾夫球員協會的新任會長。

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與球星組隊打出超水準

昨日出席「國際系列賽澳門站」的「職業-業餘配對賽」更預先到比賽場地熟習環境，作賽前熱身。賽事中，Michael與英國高爾夫球星伊恩保爾特（Ian Poulter）組隊，打出超水準表現。

過程中，有姿勢有實際，身手俐落揮動球桿，打出精準擊球。

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王敏德分享「湊仔經」

同場比賽，還有其他星級爸爸，休息時難免分享「湊仔經」。Michael表示：「要避免同仔女有『代溝』，透過共同興趣培養感情好重要。除咗睇戲之外，大家都好鍾意做運動，希望今年可以一家人去一次滑雪trip！另外，二女Irisa亦都非常鍾意打高爾夫球，下次有同類型比賽可能會帶埋佢，以父女檔上陣！」

Michael另一個身份是執業機師，多年前曾駕駛直升機圍繞澳門上空；「當時澳門的一些大型酒店仍未落成，現已發展成旅遊熱點。未來計劃再次駕駛直升機在澳門的高空飛翔，最希望可以於夜間欣賞澳門璀璨夜景，同埋永利皇宮的燈光水舞秀。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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