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女生護膚｜MUJI可可巴油可清走黑頭粉刺？ 　更有6大意想不到隱藏用法

休閒消費 17:53 2024/03/14

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大家有用過這個去黑頭方法嗎?

黑頭粉刺問題困擾著不少女生，其實坊間一直都有一個清黑頭方法，就是用MUJI的可可巴油輕揉鼻子，最近這個方法在內地也大熱起來，不少內地女生在社交網站「小紅書」討論，更有女網民進行實測，結果成功清走黑頭粉刺，可可巴油除了可以清黑頭外，更有六大意想不到的隱藏用法呢！

MUJI可可巴油深受歡迎，因為價錢親民，現時官網價格200毫升只售HK$198，而且用途多多，它從可可巴的種子中提煉並精製成護膚油，浸透肌膚，質感幼滑，適合用於保濕、按摩和保養頭皮，所以經常斷貨！

內地網民都說走遍多家店舖才買得到，她當晚洗完臉之後用，一邊煲劇一邊揉鼻子，半個多小時後，她真的看見被揉下來的黑頭，並認為比起用手擠黑頭或黑頭貼溫和得多，她又建議大家一周揉一至兩次，揉之前先用熱水敷一下鼻子，讓它打開毛孔。不少網民留言和應表示好用，但亦有一些網民表示對自己來說，幫助不到，反而用可可巴油來作其他用途。

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可可巴油除了清黑頭粉刺外，的確還有六大隱藏用法。

一、清潔臉部

徹底卸妝是護膚的重要環節，但有時候用了卸妝油或卸妝水清潔後，仍然覺得不夠乾淨，這個時候，就可以用可可巴油再清潔臉部一次，它有助徹底地清理臉部毛孔污垢，去除多餘油脂及粉刺。

二、護理頭髮或頭皮

天氣乾燥或用熱風吹乾頭髮後，或會出現毛躁和靜電情況，如果出現這個情況，可以將少量可可巴油塗在髮絲上，因為它有護膚油作用，可改善頭髮毛躁，令秀髮回復光澤，但用量不能太多，否則頭髮「油立立」。除了撫平髮絲，可可巴油亦可用來清潔頭皮，令頭皮污垢拜拜！

三、潤膚

可可巴油於全身或乾燥部位皆可使用，按壓一下約有0.5毫升份量，入浴後使用效果更佳。因可可巴油的成份結構與皮脂很相似，能夠迅速滋潤肌膚，維持肌膚水油平衡，鎖住肌膚水分，加上蘊含維他命C、E、蛋白質及多種礦物質，具有抗氧化功能，可以保持肌膚水潤。

四、代替浴鹽用作浸浴

可可巴油可代替浴鹽，將三至五滴倒入熱水中，然後用作浸浴，有助滋潤肌膚；浸浴後更可將適量可可巴油塗在掌心，再按摩身體肌膚，這有助促進血液循環，舒緩及放鬆身體。

五、護理指甲

疫情期間大家經常洗手，指甲邊緣或會因乾燥而甩皮，甚至生倒刺，所謂十指痛歸心，這時候就可以用可可巴油當護甲油用，將適量可可巴油塗在指甲邊緣，這有助護理指甲，改善和減少生倒刺情況。

六、急救曬傷皮膚

夏天進行戶外活動時，很容易曬傷皮膚，如果皮膚曬傷了，可可巴油也是急救曬傷肌膚好幫手，它的保濕功效有助肌膚快速降溫，舒緩曬傷的痛感。

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責任編輯：李惠儀

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