著數優惠｜東薈城名店倉推限定福袋　聯乘35個大熱品牌低至1折

▲ 35個大熱品牌推出3,000多個限定福袋。(商場提供)

復活節及五一黃金周長假期即將到來，東薈城名店倉推出「Set Me Spree 福袋節慶」，場內精選35個國際知名品牌將分階段推出超過80款、共3,000多個激抵限量福袋，產品類別全面涵蓋名牌服飾、鞋履配飾、戶外運動、美粧護膚及餐飲廚具等，以低至1折讓各位零負擔入手知名品牌商品。

▲ Coach 限量福袋。(商場提供)

參與名店包括American Eagle、Brooks Brothers、cdf Beauty、City Chain、Coach、Cupping Room Coffee Roasters、Kate Spade、Le Creuset、Levi's、MARC JACOBS、PUMA、Samsonite、THERMOS及Under Armour等，讓大家以震撼價格，「袋」走多款單品！

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精選人氣品牌於3月27日至4月19日 (第一階段)及4月20日至5月5日 (第二階段)限時推出低至近1折的限量福袋，當中以$388低至1折帶走Levi's總值達$6,000春裝；American Eagle以$238即可入手$1,220T恤及運動褲；City Chain精選福袋以低至16折$2,000入手一對原價$13,100的腕錶；Michael Kors精選銀包及手袋3件貨品只需$1,800；Furla福袋含手袋及飾品$1,080；亦可以選擇以低至半價選購cdf Beauty的精選品牌化粧品，讓大家零負擔入手心儀名牌單品，齊齊幸福滿「袋」！

記者：李越樺