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高鐵優惠｜Trip.com一連8日限時搶高鐵車票　最高享買一送一及酒店7折優惠

休閒消費 12:51 2024/03/14

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Trip.com推出一連8日購買高鐵車票的優惠活動。

【高鐵買一送一/高鐵優惠/北上攻略/廣州交通】復活節及清明假期將至，Trip.com推出購買高鐵飛的限時優惠活動！由今日起至3月21日每日早上10時起，可到Trip.com的專頁搶購心水的優惠券，除了高鐵車票可享最高達買一送一外，更有預訂酒店扣減百元的折扣！

最新影片推介︰

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TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

高鐵車票方面，優惠分為2款，包括指定地點買一送一及直接扣減金額。由香港西九龍站到廣州南的高鐵票滿$472，便可減$236；由香港西九龍站到廣州南的高鐵票滿$150，便可減$75；另外，也有提供直接減扣$200或$50的折扣。而這些高鐵優惠代碼，只適用於15天內出發的高鐵票，並不適用於預約票。

酒店方面，則提供滿$1000扣減$300或$150金額的優惠券，搶購日子只有今、明兩日。而酒店優惠代碼的有效期，則為發放時間起至當日晚上11時59分。

一連8日的活動中，每日售賣的高鐵車票日子也不同。今日搶購的是3月28日的高鐵票、明日搶購的則是3月29日的票，如此類推。所以如果想搶得復活節期間的高鐵車票優惠，這幾天便要需要特別注意，大家也可以設定trip.com內的「鬧鐘」提醒自己，以免錯失最早搶購時機。

訂購日子及詳情，【按此】查閱。

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責任編輯︰陳珈希

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