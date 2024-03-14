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生食風險｜台女遊日初嘗生牛肝入口難嚥腥味重　現3症狀疑食物中毒【附醫生拆解食生牛肝風險】

食用安全 16:46 2024/03/14

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【食物中毒/生牛肝/燒肉/日本/和牛】飲食文化博大精深，特別是生吃的菜式千變萬化。一名台灣女生與友人到日本旅遊時，特地到當地一間出名的和牛燒肉店用餐，更品嚐了當地著名菜式。沒想到用餐後居然半夜嘔瀉，懷疑是食物中毒。

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該名台灣女生Reginana（9日）在社交平台Thread發文，分享早前去日本旅遊時食物中毒的經歷。她憶述，當晚預約了當地一間著名且定價不菲的日本燒肉店用餐，據悉該店獲不少媒體推薦，且平日很難訂位，故此女事主與友人「抱著很期待的心情前來體驗」。女事主入座後叫了和牛套餐，裡面有不同部位的肉和內臟，如牛舌、牛頸脊肉、牛肝等。菜單上有標明有些肉類需要燒烤才食，有些可以生吃，如蛋黃拌生牛肉。

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店員大推必嚐生牛肝

當店員上菜時，推薦女事主可嚐嚐生牛肝。雖然女事主事前對於日本人會生吃牛肝已略有所聞，餐廳菜單上亦寫著「生牛肝經低溫處理」非全生，但她仍然對此吃法有所保留，故再三詢問店員確認是否能夠生吃。

店員強調「生食可以」，我們吃了覺得味道怪怪的，不喜歡。

女事主形容生牛肝看上去是完全生的狀態，泡在麻油裡面，上面鋪著蔥碎。女事主與友人嚐了一口生牛肝的味道，一入口立刻覺得腥味很重且味道奇怪。她們亦嚐了其他烤熟的牛肉，感覺肉質不太好，越吃就越是覺得「很膩口、很反胃」。整個用餐過程亦不太愉快，店員服務一般，座位亦相對狹窄，女事主對餐廳大失所望，當時「超想趕快離開現場」。

反覆嘔瀉全身乏力 疑似食物中毒

當晚回到酒店休息後，女事主與友人半夜開始腸胃不適，「無限輪迴，然後全身癱軟無力反胃作嘔」，懷疑與誤食生牛肝有關。對此，她提醒到外地旅遊時不要亂吃，最好學會當地語言和基本食用安全知識，可以避免踩中地雷。

第一次在日本踩到大地雷，呼籲大家真的要好好的學日文跟加強知識，以免造成不堪的後果。

腸胃肝臟科專科醫生：牛肝不能生食

腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾受訪指出，牛肝、脾臟等內臟不能生食，基本上所有內臟都會有寄生蟲，如果生食豬內臟更有機會傳染肝炎病毒。

上面有名為肝吸蟲的寄生蟲，進入人體會生長在肝臟裡。一般有寄生蟲都不會立即有症狀，有機會人會慢慢消瘦、肚痛，最機會導致肝功能不好。

他建議，烹煮時應用「煲」的方法令內臟徹底煮熟，像是平日所見煮牛雜一樣。如果要以煎或燒的方法，就需要將內臟剪成簿片，確保有均勻受熱。

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責任編輯：羅嘉欣

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