  • 20°C
香港時間 : 2024314日 (週四) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

重男輕女丨62歲父斥女兒拒結婚無後　瞞全家花$58萬找代孕生子

家事百科 17:16 2024/03/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

62歲老父瞞著全家偷偷花50多萬找24歲女大生代孕兒子，目前胎兒已5個多月大。（iStock圖片）

傳宗接代在老一輩心中根深柢固，內地一名女子最近向媒體舉報，家中老父眼見「二胎政策」開放後，竟瞞著全家偷偷花54萬元（人民幣，下同，約58萬港元）找人代孕生孩子，目前胎兒已5個多月大。對於孩子日後教育，老父只稱孩子養到18歲就行，到了18歲後就放任不管，「只想讓別人知道他有個兒子」，不少網民怒斥其行為不負責任，「太刷新三觀」。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

早前內地河南都市頻道接到一名29歲高姓女子舉報，稱1月時計生辦突然上門，表示有人為53歲的母親辦准生證，令她與母親當場嚇呆，後來兩人逼問父親，才知道事情的來龍去脈。

點擊圖片放大

父親為傳宗接代找代孕生子

高女稱，老父年届62歲，一直要個兒子。二胎政策開放後，他就想讓當時40多歲的母親懷孕產子，惟遭母親拒絕。而高女自己不願結婚生子，被批「養女有什麼用，無後就於不孝」，沒想到為了傳宗接代的舊思想，老父竟想到代孕生子。

女兒舉報妻子考慮離婚

從老父手機查看下，他找了一家代孕機構簽訂協議書，要求代孕一名男嬰，目前胎兒已5個月多大。高女事後氣得向相關單位檢舉父親，母親也考慮離婚中。

對於孩子的教育問題，老父稱「孩子養到18歲就行，滿了18歲他就不管了」，他代孕生子的目的，只是想讓別人知道他有個兒子。

報道一出後引起網民怒轟，紛紛斥責他行為極不負責任，在他眼中兒子只是證明他自己的一個物品。網民怒罵「好自私自利的父親，在他眼裡兒子是一個象徵物，不是人」、「對家人和未出世的孩子來說，非常不負責」、「這什麼震碎三觀的舉報…刷新我的下線」，更有網民質疑「養兒養女有什麼不同，還是老傳統，不要想不開啊」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯︰王明芳

相關文章

冷知識︱揭秘3月14日白色情人節由來　5種回禮含義大不同收到1物代表脫單成功
今日 10:48
冷知識︱揭秘3月14日白色情人節由來　5種回禮含義大不同收到1物代表脫單成功
張氏一家丨張致恒一家獲贈主題樂園年票　雯雯發帖感謝：你哋全部都好有愛
今日 12:24
張氏一家丨張致恒一家獲贈主題樂園年票　雯雯發帖感謝：你哋全部都好有愛
輪候公屋｜港女排公屋首派荃灣石圍角邨　嫌1個原因拒絕被勸接受︰交通方便
今日 12:25
輪候公屋｜港女排公屋首派荃灣石圍角邨　嫌1個原因拒絕被勸接受︰交通方便

你可能感興趣

冷知識︱揭秘3月14日白色情人節由來　5種回禮含義大不同收到1物代表脫單成功
今日 10:48
冷知識︱揭秘3月14日白色情人節由來　5種回禮含義大不同收到1物代表脫單成功
張氏一家丨張致恒一家獲贈主題樂園年票　雯雯發帖感謝：你哋全部都好有愛
今日 12:24
張氏一家丨張致恒一家獲贈主題樂園年票　雯雯發帖感謝：你哋全部都好有愛
輪候公屋｜港女排公屋首派荃灣石圍角邨　嫌1個原因拒絕被勸接受︰交通方便
今日 12:25
輪候公屋｜港女排公屋首派荃灣石圍角邨　嫌1個原因拒絕被勸接受︰交通方便
網絡熱話 夫妻之道 懷孕 人民幣