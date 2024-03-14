重男輕女丨62歲父斥女兒拒結婚無後　瞞全家花$58萬找代孕生子

▲ 62歲老父瞞著全家偷偷花50多萬找24歲女大生代孕兒子，目前胎兒已5個多月大。（iStock圖片）

傳宗接代在老一輩心中根深柢固，內地一名女子最近向媒體舉報，家中老父眼見「二胎政策」開放後，竟瞞著全家偷偷花54萬元（人民幣，下同，約58萬港元）找人代孕生孩子，目前胎兒已5個多月大。對於孩子日後教育，老父只稱孩子養到18歲就行，到了18歲後就放任不管，「只想讓別人知道他有個兒子」，不少網民怒斥其行為不負責任，「太刷新三觀」。

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早前內地河南都市頻道接到一名29歲高姓女子舉報，稱1月時計生辦突然上門，表示有人為53歲的母親辦准生證，令她與母親當場嚇呆，後來兩人逼問父親，才知道事情的來龍去脈。

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父親為傳宗接代找代孕生子

高女稱，老父年届62歲，一直要個兒子。二胎政策開放後，他就想讓當時40多歲的母親懷孕產子，惟遭母親拒絕。而高女自己不願結婚生子，被批「養女有什麼用，無後就於不孝」，沒想到為了傳宗接代的舊思想，老父竟想到代孕生子。

女兒舉報妻子考慮離婚

從老父手機查看下，他找了一家代孕機構簽訂協議書，要求代孕一名男嬰，目前胎兒已5個月多大。高女事後氣得向相關單位檢舉父親，母親也考慮離婚中。

對於孩子的教育問題，老父稱「孩子養到18歲就行，滿了18歲他就不管了」，他代孕生子的目的，只是想讓別人知道他有個兒子。

報道一出後引起網民怒轟，紛紛斥責他行為極不負責任，在他眼中兒子只是證明他自己的一個物品。網民怒罵「好自私自利的父親，在他眼裡兒子是一個象徵物，不是人」、「對家人和未出世的孩子來說，非常不負責」、「這什麼震碎三觀的舉報…刷新我的下線」，更有網民質疑「養兒養女有什麼不同，還是老傳統，不要想不開啊」。

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責任編輯︰王明芳